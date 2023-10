Rüeblimärt: Verkehrseinschränkungen in der Aarauer Altstadt

Wenn sich die Aarauer Altstadt zu einer farbenfrohen Rüebli-Hochburg verwandelt, dann ist Rüeblimärt. Der Markt zieht jedes Jahr um die 35’000 Besucherinnen und Besucher in die Aarauer Altstadt. Dies bringt Verkehrseinschränkungen mit sich.

Die Stadtpolizei Aarau sperrt am Tag des Rüeblimärts (Mittwoch, 1. November) aus Sicherheitsgründen den Graben und Teile der Altstadt (Schlossplatz/Laurenzentorgasse) für den Verkehr. Der öffentliche Bus wird den ganzen Tag von der Vorderen Vorstadt via Ziegelrain nach Erlinsbach, Küttigen und Biberstein umgeleitet. Die Haltestelle Holzmarkt wird an die Vordere Vorstadt verlegt.

Am Tag des Rüeblimärts sind wegen der Sperre von Graben und Schlossplatz keine Fahrten in die westlichen Teile der Altstadt (Rathausgasse/Kirchplatz) möglich. Aus diesem Grund sind am Mittwoch, 1. November 2023, Fahrten zum Güterumschlag in der Altstadt wie auch Fahrten aus der Altstadt via Zollrain ausnahmsweise erlaubt. headtopics.com

Wie bereits am letzten Rüeblimärt wird während dem Rüeblimärt der Ziegelrain mit einem Einbahnregime belegt. Dadurch sind Fahrten durch den Ziegelrain nur von der Oberen Vorstadt in die Schachenallee erlaubt. Die Stadtpolizei Aarau bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die Signalisationen zu beachten. Sie rät den Besucherinnen und Besuchern des Rüeblimärts zudem, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

