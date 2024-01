Rückvergütung der Mineralölsteuer für Landwirte wird erst 2026 abgeschafft

Die Rückvergütung der Mineralölsteuer soll nicht 2024, sondern 2026 abgeschafft werden. Vor Weihnachten hat die «Ampel»-Koalition eine Einigung über den Bundeshaushalt für 2024 erzielt. Die Regierung muss Milliarden einsparen und plant höhere Abgaben und Steuern sowie Kürzungen bei den Ausgaben. Auch die Landwirtschaft ist betroffen, da die Rückvergütung für den Kraftstoffverbrauch gestrichen werden soll. Die Bauern müssen mit einer Mehrbelastung von 485 Millionen Euro rechnen.

Zusätzlich entstehen den Landwirten durch den Wegfall der Rückerstattung beim Diesel Kosten in Höhe von 450 Millionen Euro. Die Landwirte akzeptieren diese Sparmaßnahmen nicht





