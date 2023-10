Rücktritt vor Neuausstellung der Sammlung Emil Bührle im Kunsthaus Zürich

Im Kunsthaus Zürich steht eine Neuausstellung der Sammlung Emil Bührle bevor. - sda - Kunsthaus ZürichDer Rücktritt sei erfolgt, nachdem «Unstimmigkeiten über das Gewicht, welches die individuellen Schicksale früherer Eigentümerinnen und Eigentümer, die Opfer des NS-Unrechtsregimes geworden waren, in der Neupräsentation haben sollten», aufgetreten seien, heisst es in der Mitteilung vom Freitag.

An einer Medienkonferenz am kommenden Donnerstag, am Tag vor der geplanten Ausstellungseröffnung, sollen die Hintergründe dazu erläutert werden, schreibt das Kunsthaus.

