In einer Woche wird im Kunsthaus Zürich eine neue Ausstellung der Sammlung Bührle eröffnet. Der beratende wissenschaftliche Beirat ist aber Mitte Oktober zurückgetreten, wie das Kunsthaus am Freitag mitteilte.

An einer Medienkonferenz am kommenden Donnerstag, am Tag vor der geplanten Ausstellungseröffnung, sollen die Hintergründe dazu erläutert werden, schreibt das Kunsthaus.Ex-Präsident Donald Trump hatte seine Teilnahme an der Republikaner-Debatte am Mittwoch in Milwaukee im Vorfeld abgesagt. Er gab stattdessen dem früheren Fox-News-Moderator Tucker Carlson ein Interview.

Otto Waalkes ist als Faultier Sid zurück. Mit «Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild» feiert er sein 20-Jahr-Jubiläum. blue News erzählt der Ostfriese von der mühsamen Synchronarbeit und verrät, was Sid jetzt erwartet. headtopics.com

Weiterlesen:

bluenews_de »

Streit um Bührle-Ausstellung - Kunsthaus Zürich: Bührle-Beirat tritt zurückNächste Woche eröffnet im Kunsthaus Zürich die neue Bührle-Ausstellung. Deren Beirat ist nun geschlossen zurückgetreten. Weiterlesen ⮕

Knall am Kunsthaus Zürich: Der Beirat der neuen Bührle-Ausstellung tritt unter Protest zurückIn einer Woche wird die neu konzipierte Ausstellung der umstrittenen Sammlung Bührle eröffnet. Sie gefällt wohl Direktorin Ann Demeester, nicht aber dem wissenschaftlichen Beirat, mit dem sie entwickelt hätte werden sollen. Nun hat es geknallt. Weiterlesen ⮕

Streit um Sammlung Bührle eskaliertDer wissenschaftliche Beirat distanziert sich von der neuen Darstellung der Sammlung Bührle. Weiterlesen ⮕

Streit um Sammlung Bührle eskaliert: Wissenschaftlicher Beirat distanziert sich vom ErgebnisDer wissenschaftliche Beirat, der die neue kritische Darstellung der Sammlung Bührle begleitet hat, distanziert sich laut Deutschlandfunk Kultur vom Ergebnis. Der Streit um die Sammlung Bührle nimmt eine unerwartete Wendung. Weiterlesen ⮕

Neues Spielparadies: Turnhalle im Swiss Holiday Park wird zum ErlebnisbereichMit der Eröffnung des «Superdome» erweitert der Morschacher Freizeitpark sein Sport- und Spiel-Angebot. Weiterlesen ⮕

Rücktritt des Präsidenten der Luzerner MitteChristian Ineichen tritt als Präsident der Luzerner Mitte zurück und gibt Einblick in die Schattenseiten der Politik. Weiterlesen ⮕