Rücktritt des Vizepräsidenten des Berner Bauernverbands

Der kämpferische Emmentaler tritt an der nächsten Delegiertenversammlung des BEBV von seinem Amt zurück. Er gibt auch bei den Emmentaler Bauern das Zepter weiter.Der Vizepräsident des Berner Bauernverbands hat seinen Rücktritt erklärt. Wie der Berner Bauernverband (BEBV) seine Mitglieder informiert, tritt Heinz Kämpfer aus Affoltern im Emmental nach sechzehn Jahren Engagement beim Berner Bauernverband auf die Mitgliederversammlung 2024 als Vizepräsident zurück.

Zugleich werde er auch das Präsidium von Landwirtschaft Emmental abgeben, dies nach fünfzehn Jahren. Nach seinem langjährigen und grossen Engagement in den Gremien der Berner Landwirtschaft, davon ein Jahr in der ehemaligen Lobag Verwaltung, acht Jahre als Vorstandsmitglied der Lobag und zuletzt sieben Jahre als Vizepräsident des BEBV, wird Heinz Kämpfer seine Ämter im Frühling 2024 abgeben. An der BEBV Mitgliederversammlung vom 26. März 2024 wird der scheidende Vizepräsident gebührend verabschiedet und seine Nachfolge gewähl





