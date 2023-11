Rückgang des landwirtschaftlichen Einkommens trotz besserer Ernten

Im Vergleich zum verregneten Vorjahr wurden im 2022 mehrheitlich bessere Ernten erzielt. Dennoch sank das landwirtschaftliche Einkommen um 1,3 Prozent. Neuste Erhebungen von Agroscope zeigen die Hauptgründe für den Rückgang auf. Neuste Erhebungen von Agroscope zeigen, dass das durchschnittliche landwirtschaftliche Einkommen trotz mehrheitlich zufriedenstellender Ernte gesunken sei.

(Bild: BauZ / jsc) Zu den Hauptgründen für den Rückgang des landwirtschafltichen Einkommens zählten die starke Teuerung der Produktionsmittel und die weiter gesunkenen Preise auf dem Schweinemarkt. (Bild: Agroscope) Der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft sank um 10,4 % auf 49'000 Franken und verzeichnete somit den stärksten Rückgang. (Bild: Agroscope) Wie der Bundesrat in einer Mitteilung berichtet, sank gemäss Zentraler Auswertung von Agroscope das landwirtschaftliche Einkommen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent und betrug durchschnittlich 79'700 Franken pro Betrie





