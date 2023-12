Rückblick: Die meistgelesenen Artikel des Jahres

Das Jahr ist so gut wie vorbei und wir werfen einen Blick zurück. Aber nicht darauf, was Apple oder die Technikbranche insgesamt fabriziert hat. Hier geht es darum, was Sie dieses Jahr am meisten interessiert hat bzw. welche Geschichten Sie bei uns am häufigsten gelesen haben. Wir gehen chronologisch vor. iPhone 15 Ultra und die Gerüchteküche Wir veröffentlichen über das Jahr verschiedene Artikel im Zusammenhang mit neuen Apple-Geräten und was sie bringen könnten.

Neue Apple-Geräte begeistern, polarisieren und Gerüchte wecken die Neugier darauf. Praktisch jede Seite hat einen solchen Artikel, ob auf Deutsch, auf Englisch oder in einer anderen Sprache. Insofern ist es also nicht wirklich überraschend, dass einer der meistgelesenen Artikel dieses Jahres vom iPhone 15 Ultra handel





macwelt » / 🏆 35. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweizer blicken pessimistisch aufs neue Jahr – aber auf Ferien und ihr Auto wollen sie nicht verzichtenFast ein Drittel der Schweizer Bevölkerung erwartet für 2024 im Vergleich zu heute eine finanzielle Verschlechterung. Die am häufigsten genannten Gründe dafür sind die steigenden Krankenkassenprämien und Mieten bzw. Hypothekarzinsen.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Mary Robinson: Eine Kämpferin für MenschenrechteAls sie 1997 das Amt der UNO-Menschenrechtskommissarin antrat, hatte Mary Robinson bereits eine imposante Karriere hinter sich. Mary Robinson wuchs im Irland der 1950er-Jahre auf, als einziges Mädchen neben vier Brüdern. Sie erinnert sich, dass sie in ihrer Familie 'Ellenbogen' zeigen musste. Ihre Eltern erklärten ihr, dass sie gleich behandelt würde wie ihre Brüder. In der Familie war das so. Doch draußen, in der irischen Gesellschaft, lagen die Dinge ein wenig anders. Während ihres Jurastudiums in Dublin setzte sie sich für die Aufhebung des Scheidungsverbots, die Legalisierung der Empfängnisverhütung und die Entkriminalisierung der Homosexualität ein. 1969, im Alter von nur 25 Jahren, wurde sie als Unabhängige in den irischen Senat gewählt und begann ihre politische Aktivität in den Institutionen. Dort setzte sie die erwähnten Kampagnen fort. Doch die Versuche, ihre Ideale in Gesetzen zu verankern, unterschieden sich fundamental von den Debatten an der Universität.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Bahnhof: Aus Gewerbefläche wird KunstraumMehrere Monate stand sie leer, erst vor kurzem wurde sie wieder bezogen: die ehemalige Gewerbefläche von Tchibo in der Rathausunterführung am St.Galler Hauptbahnhof. Die Türe des Geschäfts ist allerdings geschlossen, denn verkauft wird nichts. Stattdessen sind surrealistische Leuchtobjekte von Zuzanna Weiss und Christian Altherr zu sehen.. Entstanden sind sie im Auftrag der SBB. Sie ist allerdings nicht dafür verantwortlich, dass sie nun am St.Galler Bahnhof gezeigt werden. Wie Moritz Weisskopf von der SBB-Kommunikationsabteilung auf Anfrage schreibt, handelt es sich um ein Projekt der Standortförderung

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

ARTE blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurückARTE hat in diesem Jahr seinen Rekord von 2022 übertroffen und freut sich über die zunehmende Beliebtheit seines Programms auch außerhalb Deutschlands und Frankreichs. Mit mehr als 2 Milliarden Videoabrufen im Online-Angebot und einem verstärkten Zuwachs auf den Social Media Plattformen konnte ARTE auch ein jüngeres und mobileres Publikum ansprechen.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Black Sea Dahu: 92 Konzerte in einem JahrDie Zürcher Gruppe hat 92 Konzerte gespielt in diesem Jahr – so viele wie nur wenige Schweizer Musiker. Reicht das zum Überleben? Bandleaderin und Manager rechnen vor.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Das Podcast-Jahr 2023: sechs Hörtipps zum JahreswechselDie einen lieben ihn, die andern halten ihn für einen Blender oder finden ihn einfach nur peinlich. Kalt lässt Baschi niemanden. Seine Karriere ist geprägt von Hochs und Tiefs, Exzessen an Partys und Verlusten im Freundes- und Familienkreis. Er wollte Fussballprofi werden und hat stattdessen den grössten Fussballhit der Schweiz gelandet.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »