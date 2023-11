Rückblick auf eine aussergewöhnliche Saison

Die giftgrün leuchtende Farbe des Luganersees war eine Folge blühender Algenpopulationen. Foto: Sonja Burri“ geprägt, die in der Saison 2024 weiterläuft. Die Würdigung dieses Jubiläums in Form einer Sonderausstellung entstand in Kooperation mit dem Liechtensteinischen Landesmuseum. Sie ist nicht nur in Cantine di Gandria sondern auch in Vaduz zu bestaunen.

31. März 2023: Dominique Hasler (links) und Ignazio Cassis besichtigen die soeben von ihnen eröffnete Sonderausstellung.Ausstellung mit grossem Anklang: Auch Tony Wheeler, Reiseautor und Gründer des weltbekannten Verlages „Lonely Planet“ stattete dem Museum und der Ausstellung einen Besuch ab. © Sonja Burri

Neben Ignazio Cassis und Dominique Hasler begaben sich weitere namhafte Besucherinnen und Besucher auf den Weg nach Cantine di Gandria. So empfing das Museum mit Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, und Tony Wheeler, Gründer des weltbekannten Reiseführers „Lonely Planet“ weitere prominente Persönlichkeiten.Im Garten des Museums erwartete die Besucherinnen und Besucher ein weiteres Highlight.

Dennoch fanden in der diesjährigen Saison rund 8300 Personen ihren Weg ins Zollmuseum. Darunter fallen 44 Besuche von Schulklassen und 64 Besuche durch Erwachsenengruppen, wie beispielsweise Vereine, Firmen oder auch ein Besuch von neun kantonalen Oberstaatsanwälten, organisiert von Andrea Pagani, dem Oberstaatsanwalt des Kantons Tessin.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUEDOSTSCHWEIZ: Suter gewinnt gegen Josi auch zweites Saison-DuellPius Suter entscheidet gegen Roman Josi auch das zweite Duell in dieser NHL-Saison für sich. Die…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Suter gewinnt gegen Josi auch zweites Saison-DuellAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BAUERNZEITUNG1: Alexandra Ruckstuhl und ihre Familie bereiten sich auf den Winter vorDer Herbst geht nach einer guten Weide-Saison zur Neige und die Kälber werden von der Farm abgeholt. Auch im Familiengarten ist die Saison nun zu Ende.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Gauff holt sich 50. Sieg der Saison bei den WTA Finals in CancunDie US-Open-Siegerin Coco Gauff hat mit einem klaren Sieg über Ons Jabeur ihren 50. Sieg der Saison erreicht. Sie ist die erste Teenagerin seit 2009, die diesen Meilenstein erreicht hat. In ihrem nächsten Spiel trifft sie auf Iga Swiatek.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRFSPORT: Skicrosser auf dem Weg zurück - Fiva: «... dann ist vielleicht nach dieser Saison fertig»Der 37-jährige Skicrosser Alex Fiva will nach seinem Kreuzbandriss noch einmal an die Weltspitze zurück.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Ajax Amsterdam: John van ’t Schip wird neuer TrainerJohn van ’t Schip soll Ajax Amsterdam zurück in die Spur führen. Der niederländische Club erlebt bisher eine Horror-Saison.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕