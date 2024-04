RTL-Studio in Köln wegen Fliegerbombe evakuiert

Das RTL-Studio in Köln musste am Mittwoch evakuiert werden. Der Grund: Eine alte Fliegerbombe. Auch Luca Hänni und seine schwangere Frau Christina Hänni waren betroffen. Das Paar befand sich in der Zentrale des Fernsehsenders RTL für Aufnahmen der Magazinsendung «Punkt 12».Der Sendebetrieb soll aber weiterlaufen, wie eine Sprecherin sagte.

«Daher verlegen wir kurzerhand unser Studio nach draussen und werden von ausserhalb der Evakuierungszone ‹Punkt 12› und eventuell auch die späteren aktuellen RTL-Sendungen ‹Explosiv› und ‹Exclusiv› sowie ntv weiter live senden.» Vorübergehend werde das Berliner RTL-Studio die Regie für alle Sendungen übernehmen.«Alles spontan heute etwas anders gelaufen wegen der Evakuierung und Bombenentschärfung in Köln. Wir waren jetzt bereits früher bei ‹Punkt 12›», teilte Christina Hänni in einer Instagram-Story am Mittwoch mit. «Nau.ch» berichtete zuers

