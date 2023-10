Rottweiler stürzt auf schwangere Frau in Rom

Der Rottweiler überlebte den Aufprall nichtEin Hund ist in Rom aus dem dritten Stock eines Gebäudes auf eine schwangere Frau gestürzt. Die 28-jährige Fussgängerin sei dabei am Freitag im Stadtzentrum schwer verletzt worden, schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr, hiess es von den Rettungskräften. Der Fötus habe keine Verletzungen davongetragen.Ein Rottweiler ist in Rom aus dem dritten Stock eines Hauses gestürzt und auf eine schwangere Frau gefallen.

Die junge Frau wurde nach dem Vorfall zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt eine Kopfverletzung, wie die Zeitung «Corriere della Sera» berichtete. Bei dem Unfallort handelt es sich um eine Nebenstrasse der bei Einheimischen und Touristen beliebten Shoppingmeile Via del Corso in der römischen Altstadt. Viele Passanten hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Strasse auf.

Wieso genau der Rottweiler aus dem dritten Stock auf die Strasse fiel, ist noch unklar. Einer ersten Rekonstruktion der Einsatzkräfte zufolge hielten sich in dem Haushalt auch einige Katzen auf. Womöglich verlor der Hund nach einem Sprung auf die Fensterbank das Gleichgewicht und stürzte. Die Besitzerin steht unter Schock. headtopics.com

Weiterlesen:

bluenews_de »

Ein souveräner Einspringer und ein begeistertes OrchesterDas Konzert des City of Birmingham Symphony Orchestras und Louis Schwizgebel war einfach nur schön. Ein berühmter Solist, eine vorangegangene Kontroverse, und die unausgesprochene Frage: Wie macht sich der Einspringer? Weiterlesen ⮕

Frau wird Opfer eines sexuellen Übergriffs – Polizei verhaftet 25-JährigenIn Windisch ist eine Frau von einem Mann bedrängt worden, was eine Drittperson der Polizei gemeldet hat. Mutmasslich hat es sich dabei um einen sexuellen Übergriff gehandelt. Mittlerweile hat die Polizei in diesem Zusammenhang einen Mann verhaftet, wie sie bekannt gibt. Weiterlesen ⮕

Schwere Ausschreitungen bei Rom - PragVor dem Europa-League-Gruppenspiel zwischen AS Roma und Slavia Prag kam es zu schweren Ausschreitungen. Ein Roma-Fan wurde von einem Gäste-Anhänger mit einem Messer verletzt. Drei Tschechen wurden festgenommen, nachdem sie Polizisten angegriffen und verletzt hatten. Weiterlesen ⮕

«Blackbird Blackbird Blackberry»: Ein Sturz in die LiebeIm verschroben-zärtlichen Liebesfilm «Blackbird Blackbird Blackberry» erlebt eine 48-jährige Frau zum ersten Mal in ihrem Leben körperliche Liebe. Das stellt den Alltag der Einzelgängerin gehörig auf den Kopf. Und der Film verdreht uns den unseren. Weiterlesen ⮕

Unfall in Gossau: Frau ohne Führerausweis prallt in AutoEine 40-jährige Frau ohne Führerausweis hat in Gossau ein gestohlenes Auto gefahren und ist in das Auto eines 52-jährigen Mannes geprallt. Beide wurden leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

Bauer sucht Frau: Neue Entwicklungen auf dem HofCornelia Fässler bloggt über die aktuellen Geschehnisse auf dem Bauernhof. Es gibt ein Doppeldate, ein neues Kalb und Michael kämpft gegen seinen Ekel vor Mist. Weiterlesen ⮕