Roter Pass: Bundesgericht verpflichtet Romanshorn zur Einbürgerung

Der rote Pass: Wer ihn erhalten soll und wer nicht, gab in der Vergangenheit in Romanshorn wiederholt zu Rechtsstreitigkeiten Anlass.Zweimal beriet die Romanshorner Einbürgerungskommission (EBK) über das Gesuch des Syrers Talal Aldroubi. Zweimal sagte sie Nein. Am Mittwoch hat das Bundesgericht entschieden, dass es so nicht geht. Es verpflichtet die Romanshorner, dem 45-Jährigen das Bürgerrecht zu erteilen.

Es spreche in einer Gesamtbeurteilung absolut nichts dagegen. Aldroubi hatte fünfeinhalb Jahre für sein Recht gekämpft.Trotz Forderungen nach einer härteren Asylpolitik macht die Schweiz in diesem Bereich vieles besser als die Nachbarn. Eine kleine Analyse.Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterlesen:

tagblatt_ch »

PSG empfängt Milan ++ Die Leipziger Bullen kämpfen gegen Roter SternAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

RB Leipzig schlägt Roter Stern und nimmt Kurs auf AchtelfinalsRB Leipzig liefert gegen Belgrad eine dominante Leistung ab. Ein Traumtor von Xavi Simons sorgt für einen wichtigen Sieg für den Einzug in die K.o.-Phase. Weiterlesen ⮕

Champions League: Ermittlungen gegen Roter Stern Belgrad-AnhängerNach dem Champions-League-Spiel von RB Leipzig gegen Roter Stern Belgrad ermittelt die Polizei gegen die Gästefans. Weiterlesen ⮕

Bundesgericht hebt Freispruch nach Raserfahrt aufAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Bombendrohung in der Mall of Switzerland: Bundesgericht bestätigt mildes UrteilDas Bundesgericht hat das Urteil des Kantonsgerichts bestätigt, das einen Mann wegen versuchter Erpressung zu einer bedingten Strafe von zwei Jahren verurteilt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft gefordert. Weiterlesen ⮕

«Ich bin überglücklich und dankbar:» So fühlt sich der Romanshorner Talal Aldroubi nach der vom Bundesgericht verfügten EinbürgerungDie Richter in Lausanne gehen hart ins Gericht mit der Romanshorner Einbürgerungskommission. Es sei schockierend, was diese sich geleistet habe, war an der Verhandlung am Mittwoch in Lausanne zu hören. Weiterlesen ⮕