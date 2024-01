Ron DeSantis zieht sich aus dem Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur zurück

Ron DeSantis hat sich überraschend aus dem innerparteilichen Rennen um die Kandidatur für die US-Präsidentenwahl zurückgezogen und dem Favoriten Donald Trump seine Unterstützung zugesagt. Damit kommt es bei der am Dienstag anstehenden Vorwahl im Bundesstaat New Hampshire zu einem Duell zwischen dem ehemaligen Präsidenten und seiner letzten verbliebenen Konkurrentin Nikki Haley, der einstigen Gouverneurin von South Carolina.





