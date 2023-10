Roman Michel: Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz

ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz.

Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz.

Weiterlesen:

suedostschweiz »

QE und Delivery Glide mit Jungunternehmerpreis ausgezeichnetAn der elften Founders-Night in Chur sind die besten Start-up-Unternehmen der Südostschweiz gekürt worden. Die Hauptpreise gingen an QE und Delivery Glide. Weiterlesen ⮕

Selbstporträt von Basquiat könnte bei Auktion Millionen bringenEin Selbstporträt von Jean-Michel Basquiat wird Mitte November versteigert. Es könnte um die 60 Millionen Dollar einbringen. Weiterlesen ⮕

«Goethe war ein Jammerlappen – Charles Lewinsky auf den Spuren des DichterfürstenGoethe leidet unter Hämorrhoiden und ist neidisch auf den Vielschreiber Vulpius – jedenfalls im neuen Roman «Rauch und Schall» von Charles Lewinsky. Weiterlesen ⮕

Lesung und Gespräch mit der Autorin beim Literaturfestival WortlautEin lebendiger, lebensbejahender Roman, der zeigt, wie Individualismus, Mutterschaft und Selbstbestimmung neu verhandelt werden müssen. Laura Vogt und Karsten Redmann sprechen über ihr Schreiben, ihre Geldnot und ihr spezielles Projekt. Weiterlesen ⮕

Elisabeth Bronfen: «Vielen ist nicht klar, was ein Kanon ist»Die Zürcher Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen hat ihren ersten Roman vorgelegt. Mit uns sprach sie über den Trend zur Selbstinszenierung – und die verkehrte Aufregung über Wokeness. Weiterlesen ⮕

Roman Michel: Sportreporter und -moderator bei TV SüdostschweizRoman Michel ist Leiter Sport bei TV Südostschweiz und schreibt für die Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Er studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Weiterlesen ⮕