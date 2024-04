Rollstuhlathlet Marcel Hug gewinnt den 128. Boston-Marathon

Rollstuhlathlet Marcel Hug hat beim 128. Boston-Marathon den nächsten Triumph eingefahren. Der 38-jährige Thurgauer absolvierte die Distanz über 42,195 Kilometer in 1:15:33 Stunden, womit er seinen bisherigen Rekord in der Metropole aus dem Vorjahr um 1:33 Minuten unterbot.

Schon der 7. Erfolg in BostonDer neue Bestwert ist umso beeindruckender, weil Hug nach knapp 29 Kilometern in eine Barriere krachte. Es gelang ihm aber, sich selbst wieder aufzurichten und das Rennen zu beenden. 01:17 Video Hug: «Es war wieder ein unglaubliches Rennen» Aus Sport-Clip vom 15.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden. Für Hug ist es nach 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 und 2023 bereits der 7. Erfolg in der Hauptstadt des Bundesstaates Massachusetts. Mit dem Sieg führt die «Silver Bullet» eine andere imposante Serie fort: Es ist der 14. Marathon-Sieg in Folge – und der 24. insgesamt.

Schär auf dem PodestIm Rennen der Frauen musste sich Manuela Schär nur der Britin Eden Rainbow-Cooper geschlagen geben. Die 39-jährige Luzernerin, viermalige Siegerin in Boston, hatte im letzten Jahr das Rennen aufgeben müssen.

