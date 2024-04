Rolls-Royce setzt weiterhin auf Boeing 747-200 als fliegenden Prüfstand

Im Jahr 2022 entschied sich Rolls-Royce, weiter auf seine Boeing 747-200 als fliegenden Prüfstand zu setzen. Jetzt hebt das Flugzeug mit einem neuen Businessjet-Triebwerk ab.2019 gab Rolls-Royce bekannt, eine Boeing 747-400 von Qantas zu übernehmen. Für rund 70 Millionen US-Dollar wollte der Triebwerksbauer den Jumbojet mit dem Kennzeichen VH-OJUDoch der Konzern ändert seinen Plan.

«Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der daraus resultierenden Auswirkungen auf unser Flugversuchsprogramm (das nun einen reduzierten Umfang über einen längeren Zeitraum hat) haben wir die Entscheidung getroffen, diese Aktivität einzustellen und unsere zukünftigen Flugversuche auf unserer bestehenden 747-200 fortzusetzen, die umkonfiguriert wird, um diese Anforderungen zu erfüllen»,Der fliegende Prüfstand von Rolls-Royce ist 44 Jahre alt. Die Boeing 747-200 flog einst für Cathay Pacific, Air Atlanta Icelandic, Saudi Arabian Airlines, Air Asia und Air Atlanta Europe, bevor sie 2005 an Rolls-Royce gin

