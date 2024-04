Roland Gasser zum neuen Präsidenten des Gewerbe- und Industrievereins Rothenburg-Rain gewählt

📆 03.04.2024 14:00:00

📰 LuzernerZeitung ⏱ Reading Time:

6 sec. here

12 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 41%

Publisher: 59%

Nachrichten Nachrichten

Roland Gasser wurde an der 71. Generalversammlung des Gewerbe- und Industrievereins Rothenburg-Rain von den Mitgliedern zum neuen Präsidenten gewählt. Der gelernte Sanitärinstallateur und Geschäftsleiter der Firma Stalder und Küng AG tritt die Nachfolge von René Merz an. Merz hatte das Präsidium seit 2016 inne. Wie der Gewerbe- und Industrieverein mitteilt, wolle der 52-jährige Gasser die Rainer Unternehmen besser in den Verein einbeziehen und das regionale Gewerbe stärken. Am Herzen liege ihm auch die aktive Gestaltung des Vereinslebens und die Organisation einer Gewerbeausstellung.

Roland Gasser, Gewerbe- Und Industrieverein, Präsident, Rothenburg-Rain, Sanitärinstallateur, Firma Stalder Und Küng AG, René Merz, Verein, Gewerbe, Gewerbeausstellung