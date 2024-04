Rohrbruch in Eptingen führt zu Gülleverschmutzung

In Eptingen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Rohrbruch gekommen. Gülle floss in den Obertlochbach und verursachte erhebliche Verunreinigungen. Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung in den Diegterbach grösstenteils unterbinden. Menschen und Fische kamen nicht zu Schaden.In Eptingen ist es am späteren Dienstagnachmittag wegen eines Rohrbruchs zu einer sogenannten Havarie mit Gülle gekommen.

Diese floss über eine Waldböschung in den Obertlochbach und verursachte erhebliche Verunreinigungen. Eine Ausbreitung der Verunreinigung in Richtung Diegterbach konnte aufgrund rasch eingeleiteter Schutzmassnahmen verhindert werden, wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) am Mittwoch mitteilte. Menschen und Fische kamen nicht zu Schaden «Sowohl im Obertlochbach wie auch im Diegterbach kam es zu keinem Fischsterben», schreibt das BUD. Vorsorglich wurde eine Trinkwasser-Quelle vorübergehend ausser Betrieb genomme

