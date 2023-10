Roger Federer verabschiedet sich von chinesischen Fans

Von den chinesischen Fans verabschiedete er sich: Roger Federer am «Fan Day» in Shanghai.In den Wandelgängen der St.-Jakobs-Halle blickt einen Roger Federer dieser Tage mit finsterer Miene an.

Von einem Bild des Basler Sprayart-Künstlers Andreas Burkhalter neben Minnie Mouse, einer Parfümflasche von Chanel No. 5 und Dagobert Duck, der im Geld schwimmt. Die Bilder sind inspiriert von Andy Warhol, dem Mitbegründer der Pop-Art. Jenes von Federer, der das Basler Turnier zehnmal gewann und während 20 Jahren prägte, ist für 3800 Franken zu erwerben.

Federer-Bezwinger Hubert Hurkacz in Basel: «Ich hoffe, die Leute hier hassen mich nicht»Hubert Hurkacz ist scheu, wenn er nicht gerade Tennis spielt. Der Pole fügte Roger Federer in Wimbledon 2021 die letzte Niederlage zu. Doch dafür möchte er nicht in Erinnerung bleiben. Weiterlesen ⮕

Roger Schneider soll den FDP-Sitz in der Glarner Regierung verteidigenAm Sonntag wurde Benjamin Mühlemann von den Glarnerinnen und Glarnern in den Ständerat gewählt. Nur drei Tage später nominiert die FDP Glarus Nord Roger Schneider als Nachfolger im Regierungsrat. Weiterlesen ⮕

«Es war trotz Schlammschlacht ein Riesenfest»: Der FC Basel verzaubert seine Fricktaler FansGeblieben ist eine ramponierte Rasenfläche, viele schöne Erinnerungen – aber wohl nicht viel in der Kasse: Der FC Zeiningen zieht nach dem Gastspiel des FCB am Dienstagabend zufrieden Bilanz. Und hofft auf viele Sympathisantinnen und Sympathisanten, die ein Projekt unterstützen möchten. Weiterlesen ⮕

Taylor Swift: Fan stiehlt Film-Poster und wird zum Internet-HitEin Taylor-Swift-Fan schnappt sich ein gigantisches Film-Plakat und löst damit eine wilde Verfolgungsjagd in einem Einkaufszentrum aus. Das Internet feiert ihn. Weiterlesen ⮕

Akanji trifft gegen YB: «Fans hatten nicht so Freude, als ich das Tor gemacht habe»Manuel Akanji wurde gegen YB zum ersten Schweizer, der in der Champions League gegen ein Schweizer Team traf. Im grossen Rummel um Manchester City stach der Nati-Star heraus. Weiterlesen ⮕

Vor Champions-League-Hit: Viel Polizei, aber wenige Fans in der InnenstadtLediglich einige Engländer in Pubs: Vor dem YB-Knüller gegen Manchester City ist in Bern wenig los. Weiterlesen ⮕