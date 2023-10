Roger Federer besucht die «Springboks» in der Kabine

Die «Springboks» gewannen das Rugby-WM-Final gegen Neuseeland 12:11. In der Kabine feierte auch Roger Federer mit und musste für das eine oder andere Selfie hinhalten.

Du wolltest schon immer den besten Sound überallhin mitnehmen? Dann bist du hier genau richtig! Wir verlosen einen Marshall, deinen idealen Outdoor-Lautsprecher, der Musik in einer Qualität liefert, die dich umhauen wird.

Auch Roger Federer unterstützt die «Springboks»Er ist Supporter von Südafrika: Roger Federer besuchte den Rugby-WM-Final. Weiterlesen ⮕

Wie Dominic Stricker mit Salatsaucen und Homestorys gegen die Abwesenheit von Roger Federer hilftDominic Stricker scheitert im Viertelfinal der Swiss Indoors Basel am Franzosen Ugo Humbert. Gerade weil er nicht den Glamour eines Roger Federer versprüht, ist der Berner ein Glücksfall für das Turnier. Weiterlesen ⮕

Südafrika ist Rugby-Weltmeister: Mit Kraft, Würde und Edelfan Roger FedererZweiter WM-Titel in Folge, zweiter Sieg über die All Blacks in einem Final: Die Springboks sind im siebten Himmel. Auf der Tribüne feiert Roger Federer als Edelfan mit. Weiterlesen ⮕

Rugby-WM-Final: Roger Federer und Familie fiebern mit dem Rekordweltmeister mitSüdafrika kürte sich zum vierten Mal zum Rugby-Weltmeister. Beim 12:11-Finalsieg gegen Neuseeland war auch Roger Federer mit Frau und allen Kindern im Stadion. Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors in Basel ohne Federer: So will Präsident Roger Brennwald die heikle Aufgabe meisternDas Basler Turnier hat das heikle Übergangsjahr gut gemeistert. Präsident Roger Brennwald will mit dem teuersten Schweizer Sportanlass zu den Wurzeln zurückkehren. Weiterlesen ⮕

Glücksbringer der «Springboks» - RG Snyman: Nach dem Grill-Unfall zum WM-Titel?Erfolgreicher Versuch von Südafrikas RG Snyman zum 11:15 gut zehn Minuten vor Schluss. Weiterlesen ⮕