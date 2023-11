Rockerprozess am Bundesgericht: Erstinstanzlich verurteiltes Bandidos-Mitglied bleibt in Haft

Das kantonale Gericht verurteilte den Beschwerdeführer vergangenen Sommer wegen versuchter eventualvorsätzlicher Tötung und Raufhandels zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren. Unterdessen hat der Mann über die Hälfte der Strafe verbüsst, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts hervor geht.

Dennoch durfte die Vorinstanz Fluchtgefahr annehmen. So leben die Familienmitglieder des Mannes in Frankreich und die Schwester hat ihm laut den Ausführungen des Bundesgerichts zu einem früheren Zeitpunkt angeboten, zu ihr zu kommen.Zudem sei entgegen der Ansicht des Rockers nicht von einer vorzeitigen bedingten Entlassung auszugehen. Dafür fehle es an einer positiven Prognose, dass er sich in Zukunft schadlos halten werde.

Weiter stützt das Bundesgericht die Sicht des Berner Obergerichts, wonach sich der Beschwerdeführer wegen befürchteter Repressalien durch rivalisierende Rockerbanden ins Ausland absetzen könnte. Bei der Auseinandersetzung verfeindeter Rockerbanden 2019 in Belp soll der Beschwerdeführer mit einer durchgeladenen Pistole einem Gegner auf den Kopf geschlagen haben. Ein Schuss aus der Pistole verletzte einen weiteren Mann.Der Berner Rockerprozess

