Roche-Chef: Übergewicht ist so schwer zu bekämpfen, weil wir Jäger und Sammler sind

Warum ist abnehmen so schwierig? Weil wir immer noch Jäger und Sammler sind, sagt der Fettweg-Chef von Roche

Allerdings behandelt man schon lange Diabetespatienten mit jenem Wirkstoff, der jetzt in den Fettweg-Spritzen von Novo Nordisk oder Eli Lilly steckt. Warum erkannte man dessen Potenzial nicht früher? Roche will im Riesengeschäft mit den neuen Fettwegspritzen mitmischen. Ihr Chef, Thomas Schinecker, sagte, man wolle bis Ende des Jahrzehnts mit der ersten eigenen Spritze bereit sein. Schaffen Sie das?

Sie sprechen ein Problem an, das der aktuellen Generation der Abnehmspritzen anhaftet: Sobald man sie absetzt, nimmt man wieder zu. Dies, weil man viel Muskelmasse verloren hat und somit weniger Kalorien verbrennt. Ist es realistisch, diesen Makel zu beheben? Da stellt sich die Frage: Ist es nicht gefährlich, einen evolutionären Mechanismus auszutricksen? Schliesslich hat uns dieser weit gebracht.

Übergewicht Roche Medikamente Gesundheitsproblem Medizinische Forschung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



CH_Wochenende / 🏆 44. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Warum ist abnehmen so schwierig? Weil wir immer noch Jäger und Sammler sind, sagt der Fettweg-Chef von RocheDer Basler Konzern will im Geschäft mit dem Übergewicht aufholen. Im Interview spricht Entwicklungschef Manu Chakravarthy über seine ambitionierten Pläne, neue Pillen – und über falsche Vorurteile.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Übergewicht ist eine Krankheit – selber schuld, wer die Fettwegspritze ablehnt?Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass Übergewicht nicht einfach mit Willenskraft bekämpft werden kann, aber mit Medikamenten wie der Abnehmspritze Wegovy. Warum so Fettleibige erst recht stigmatisiert werden könnten.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Übergewicht in der Schweiz: Alarmierende Zahlen2022 waren 31 Prozent der Schweizer übergewichtig, zwölf Prozent adipös. Der Anstieg seit 1992 zeigt dringenden Handlungsbedarf.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Übergewicht und Adipositas: In der Schweiz sind 43 Prozent betroffen«Das Gewicht soll in meinem Leben nicht mehr so viel Platz einnehmen», das ist Alexandra Baumanns grösster Wunsch. Der Teufelskreis aus Esssucht, Diäten und Scham beginnt bei ihr schon in der Pubertät. Die Kommunikationsfachfrau hat zwei Waagen zuhause, wiegt sich mehrmals am Tag.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

IV-Rente für Übergewicht: Ein umstrittenes UrteilDas Bundesgerichtsurteil zur IV-Rente für Übergewichtige spaltet die Politik. SP fordert einheitliche Kriterien, SVP setzt auf Eigenverantwortung.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Alex Mariah Peter: Sie hat ÜbergewichtAlex Mariah Peter, Gewinnerin von «Germany’s Next Topmodel», ist Model und Influencerin. Sie ist aktuell nicht wunschlos glücklich mit ihrem Körper.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »