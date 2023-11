Rinderbesamung und Maulwurfbekämpfung vor dem Winter

Für Lena Junker stehen noch die Maulwurfbekämpfung und die Rinderbesamung an, ehe der Winter Einzug hält. Das ist alles gar nicht mal so einfach. Damit die Rinder besamt werden können, werden sie im Behandlungsstand direkt draussen auf der Weide fixiert. Wenn die Tiere bald eingestallt werden, kann diese Arbeit im Warmen gemacht werden. Lena Junker und ihr Partner Mathieu haben ihre Kühe mit Erfolg besamt. Bei Rindern ist das Ganze aber ein wenig schwieriger.

Die Maulwürfe sind eine Plage in der Region. In den Gängen, die die Maulwürfe graben, siedeln können sich Mäuse einnisten. Die vermeintlich ruhigere Zeit des Jahres hält Einzug. Bald sind die letzten Arbeiten im Freien abgeschlossen und nur noch die Rinder und die Galtkühe sind draussen, während alle anderen Tiere eingestallt sind. Funktioniert es auch bei den Rindern? Unser Tagesablauf dreht sich zurzeit vor allem um die Rinderbesamung. Mathieu und ich haben beide diesen Sommer den Kurs zur Eigenbestandsbesamung absolviert





