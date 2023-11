Riesiger Minenbagger wird in Herisau umgeladen

Der Europapark zieht mit spektakulären Achterbahnen an. In Herisau punktet der Appenzeller Park mit einem riesigen Minenbagger , der nahe Basel umgeladen wird. Im Birsfelder Hafen zwischengelagert: Die weltgrösste Baggerschaufel ist mehr als doppelt so hoch wie ein Mensch. Sie fasst 55 Kubikmeter Erde und Geröll. Das Ungetüm ist von weitem erkennbar, obwohl es in seine Einzelteile zerlegt ist. Denn der riesige Bagger ist komplett 800 Tonnen schwer, 13 Meter hoch und 25 Meter lang.

Gegenwärtig ist das Stahlmonster im Rheinhafen Birsfelden zwischengelagert. Von Birsfelden gehen die Baggerbestandteile in 25 Schwertransportern auf der Strasse nach Herisau . Der letzte dieser Transporte startet in der Nacht vom Freitag auf Samstag und transportiert unter anderem den gigantischen, haushohen Motor mit 4000 Pferdestärken und die grösste Baggerschaufel der Welt





