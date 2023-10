Riesenslalom in Sölden wegen starkem Wind abgebrochen

29.10.2023 19:40:00 / Herkunft: BernerZeitung

Der Männer-Riesenslalom in Sölden musste aufgrund des starken Winds abgebrochen werden. Der Torbogen, Werbebanden und die Grossleinwand wurden entfernt, die Gondelbahn hoch Richtung Start abgestellt. Das Rennen wird nicht gewertet und soll in drei Wochen in Gurgl nachgeholt werden.

