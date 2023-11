Ridley Scotts Monumentalwerk über Napoleon

Ridley Scotts Monumentalwerk über den genialen Feldherren sorgt für Aufsehen. Wie viel historische Wahrheit steckt in dem Film über den seinerzeit gefürchtetsten Mann Europas?Er begattet sie mit der Sensibilität eines Presslufthammers: Vanessa Kirby als Kaiserin Joséphine und Joaquin Phoenix als Napoleon.«Die Geschichte ist eine Lüge, auf die man sich geeinigt hat»: Napoleon Bonaparte hatte offensichtlich keine gute Meinung von der Historikerzunft.

Am Donnerstag kommt «Napoleon» in die Deutschschweizer Kinos, das mit Spannung erwartete Filmepos über eine der populärsten Figuren der westlichen Geschichte. Wie viel historische Wahrheit steckt in dem Monumentalwerk des britischen Regisseurs Ridley Scott? Und wie viel (künstlerische) Lüge? Lesen Sie unseren Faktencheck.«Napoleon» beginnt am 16. Oktober 1793. Wir sind in Paris, Place de la Révolution (heute: Place de la Concorde), es ist Schlag 12, und das Fallbeil der Guillotine trennt der französischen Königin Marie Antoinette den Kopf vom Rump





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Von A wie Agrarpolitik bis Z wie Zuckerrüben: Liebegger Herbsttagung mit spannenden Themen - bauernzeitung.chLiebegg - Von A wie Agrarpolitik bis Z wie Zuckerrüben: Liebegger Herbsttagung mit spannenden Themen: Ein aktuelles Programm mit verschiedenen Referenten prägte die Liebegger Herbsttagung bei Andrea und Lukas Gautschi in Gontenschwil.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Kanton Zürich: Untersuchungshaft – so „offen“ wie möglich, so „geschlossen“ wie nötigJustizvollzug und Wiedereingliederung (JuWe) hat in den vergangenen Jahren intensiv an der Reform der Untersuchungshaft gearbeitet. An der Jahresmedienkonferenz vom Montag blickten Justizdirektorin…

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Wie Stalker Sportlerinnen wie Belinda Bencic belästigenSie klingeln an der Tür, übergeben Blumen, versenden unangebrachte Nachrichten, verfolgen sie auf Schritt und Tritt und drohen mit dem Tod, wenn ihre Opfer sich wehren: Obsessive Fans von Sportlerinnen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Unwetter - Hagel: Wie häufig? Wie heftig?Nach der Hitze kommt das Gewitter und oft auch der Hagel. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Phänomen. Nicht das noch Wind sich zu Hitze , Gewitter , Hagel gesellt. Sonst bekommen wir noch Wetter Hagel ist meistens ein auf das Mittelland beschränktes Phänomen. Im Rheintal kommt er weniger häufig vor und wenn, dann sind die Körner eher so gross wie Kieselsteine.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

«Bauernkinder erleben, wie etwas entsteht, wie es wächst und reift» - bauernzeitung.chVideotipp aus dem Archiv - «Bauernkinder erleben, wie etwas entsteht, wie es wächst und reift»: In einer Reportage von SRF aus dem Jahr 1984 geht man der Mithilfe von Kindern auf dem Bauernhof auf den Grund und kommt zu einem Schluss, der wohl auch oder…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Wie der tiefe Wasserpegel des Rheins Schweizer Anbieter von Flussreisen wie das Reisebüro Mittelthurgau trifftRhein und Donau führen wenig Wasser. Das zwingt die Schweizer Anbieter von Flussreisen zu Programmänderungen.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »