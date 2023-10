Richtiges Billett gelöst, aber falsch eingestiegen: Das kostet

Für die Abschlussprüfung einer Weiterbildung reist eine Frau aus Bern-Bümpliz nach Freiburg. Nach getaner Arbeit, zurück am Bahnhof, löst sie ein Rückfahrticket und steigt in den nächsten Zug nach Bern – eine Komposition der Freiburger Verkehrsbetriebe (TPF).

Was die Frau nicht realisiert: Der Zug ist kein Bummler und hält in Bern nicht an der Station Europaplatz, wo die Frau eigentlich hätte umsteigen wollen, um wieder nach Bümpliz zu kommen. Erklärungen nützten nichtsAls der Zugbegleiter kommt, zeigt die Kundin ihr Billett. Zu diesem Zeitpunkt ist sie immer noch der Meinung, alles richtig gemacht zu haben. Der Kontrolleur belehrt sie jedoch eines Besseren: Ihr Ticket sei in diesem Zug ungültig.

Er stellt ihr eine Busse, einen sogenannten Zuschlag, aus. Ihre Erklärungen, das Ganze sei wirklich aus Versehen passiert, hätten nicht viel bewirkt, erzählt sie im SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». Dabei hat sie notabene für ihr Ticket sogar noch ein wenig mehr bezahlt als sie für das korrekte Billett hätte zahlen müssen. headtopics.com

Schrittweise Reduktion der «Busse»Der Kontrolleur erklärt schliesslich, sie könne froh sein. Normalerweise koste ein solcher Zuschlag 110 Franken – doch er reduziere das auf 75 Franken. Weshalb er den Betrag reduziert und wie er gerade auf 75 Franken kommt, erfährt sie nicht.

Die Kundin meldet sich nach der Fahrt noch beim Kundendienst der TPF. Dort kommt man ihr erfreulicherweise nochmals entgegen und lässt ihr einen Gutschein im Wert von 30 Franken zukommen. Sprich: Die «Busse» beläuft sich nun auf 45 Franken. headtopics.com

