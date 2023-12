Richtig Hanf ernten will gelernt sein. Der Grower hat ein ähnliches Problem wie der Landwirt in der Feldwirtschaft. Je nach Frucht und Weiterverarbeitungswunsch ist die Hanf und Marihuana Ernte der aufwendigste Arbeitsakt. Dieser muss jedoch häufig innerhalb kurzer Zeit vollzogen werden, damit die Erntemasse nicht an Qualität und Quantität verliert. Das Ziel beim Marihuana Anbau und der Hanf Ernte wäre meist, die Blüten in hoher Qualität zu verwenden.

Dann müssen diese zum richtigen Zeitpunkt geerntet, die Blütenblättchen getrimmt sowie richtig getrocknet werden. In der Trockenumgebung sollte schon kurz vor dem Hanf ernten ein abgestimmtes Klima geschaffen und getestet werden. Viele würden eine Marihuana Blüte mit Blütenblättchen als minderwertig und geringer im Wert betrachten. Die falsche Trocknung kann nach der Marihuana Ernte sogar alles zunichtemachen. Natürlich darf auch der Blütenstand abgeschnitten, getrocknet und dann als Gesamtes weiter verarbeitet werden





Die Geschichte der Nutzung von HanfSchon vor zehntausend Jahren wurde Hanf hauptsächlich zur Fasergewinnung genutzt. Im Laufe der Zeit entdeckte man jedoch auch die medizinischen Vorteile der Pflanze. Die deutsche Äbtissin Hildegard von Bingen erwähnte bereits im 12. Jahrhundert den Einsatz von Hanf zur Linderung von Leiden. Im Jahr 1484 verbot Papst Innozenz VIII den Gebrauch von Cannabis unter den Gläubigen. Während der Inquisition wurde Cannabis mit Magie und Hexerei in Verbindung gebracht, wodurch wenig über seine Nutzung bekannt ist.

Argentinien vor der Wahl: Mit der Kraft der Frauen gegen die KettensägeArgentinien wählt einen neuen Präsidenten. Einer der Kandidaten ist der libertäre Rechtspopulist Javier Milei. Für die Wochenzeitung war ich in Buenos Aires und habe einen Text über den Widerstand von Frauen und queeren Personen gegen Milei geschrieben:

Der Winter in der Ukraine und die Situation an der FrontDer Winter ist in der Ukraine eingebrochen und stellt eine zusätzliche Härte für die Soldaten an der Front dar. Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die Bevölkerung zum Dank an die Soldaten auf. Die Schlacht um Awdijwka wird für Wladimir Putin zum Desaster. Berlin und Washington wollen die Hilfe für Kiew reduzieren, um die Ukraine zum Verhandeln zu bewegen. Die ukrainische Attacke auf Horliwka ist ein Entlastungsangriff für Awdijwka.

Hanf und Cannabis: Einfluss auf den Schlaf und das TräumenHanf und Cannabis wirkt sich äußerst stark auf den Schlaf und das Träumen aus. Schon seit Langem werden insbesondere alte Menschen in Israel, die unter schweren Albträumen aufgrund schockierender Erlebnisse aus der Vergangenheit leiden, mit Cannabis behandelt. Bewiesen wurde in der Vergangenheit bereits von Forschern aus Australien in einer placebokontrollierte Untersuchung, dass Cannabis auch gegen Schlaflosigkeit wirksam ist und schon bei kurzer Einsatzdauer beeindruckende Ergebnisse erzielen kann. Nun haben Forscher der Washington State Universität (WSU) anhand der Daten von 1,216 Personen die Erfahrungen machen können, dass viele Menschen auf herkömmliche Schlafmittel verzichten können, wenn sie vor dem Schlafen Cannabis konsumieren.

Analyse der Parlamentsmitglieder in der SchweizEine Analyse der soziodemografischen Merkmale der Parlamentsmitglieder in der Schweiz im Vergleich zur Bevölkerung

Schwierigkeiten bei der Jobsuche für ukrainische Flüchtlinge in der SchweizNur rund 20 Prozent der Ukrainer:innen, die in die Schweiz geflüchtet sind, haben Arbeit. Woran liegt das, und was erleben sie auf der Jobsuche? Drei Frauen, die wir kurz nach ihrer Flucht schon einmal getroffen haben, teilen ihre Erfahrungen.

