Nachdem mehrere Richter luxuriöse Geschenke verschwiegen haben, gibt sich die höchste Justizinstanz der USA einen Verhaltenskodex. Das sei nutzlos, sagen Kritiker. Clarence Thomas verbringt seine Freizeit gern im Wohnmobil auf den Parkplätzen von Walmart-Supermärkten.

So zumindest erzählt es der konservative Richter am Supreme Court der Vereinigten Staaten gern, wenn er wieder einmal sein Image eines bodenständigen einfachen Amerikaners poliert, der vor der «Gemeinheit in Washington» fliehen muss. Nicht ganz dazu passt der ausschweifende Lebensstil des 75-Jährigen, den er lieber verschweigt. Das Wohnmobil, mit dem er angeblich übernachtet wie ein Mittelloser, ist ein Luxusapartment auf Rädern, für das Thomas schon vor mehr als 20 Jahren eine Viertelmillion Dollar zahlte. Beziehungsweise ein vermögender Freund, der dem klammen Richter einen vorteilhaften Vorschuss gewährte.den Kredit nich

SRFNEWS: Oberstes Gericht der USA - Supreme-Court-Richter soll jahrelang Luxusreisen angenommen habenIn den USA gibt es heftige Kritik an Clarence Thomas, einem Richter des Supreme Court s. Laut dem Bericht eines Investigativ-Mediums soll Thomas unter anderem über Jahre hinweg von Geschenken eines Milliardärs profitiert haben, ohne dies offenzulegen.

BAZONLİNE: Abtreibungen in den USA – Der schweigsame Richter jubeltSupreme-Court- Richter Clarence Thomas feiert mit dem Ende des Rechts auf Abtreibung den Höhepunkt seiner Karriere. Seit mehr als 30 Jahren hat der konservative Jurist darauf hingearbeitet. (Abo) Je mehr Kinder geboren werden, desto mehr Soldaten hat man. Ob die allerdings bei dem amerikanischen Gesundheitssystem und den Waffengesetzen lange überleben, ist fraglich. Aber es gibt dann ja Nachschub.

SRFNEWS: Unwetter in den USA - Überschwemmungen in Dallas: Richter ruft Katastrophenfall ausAngesichts der gewaltigen Überschwemmungen in Dallas hat der zuständige Richter den Katastrophenfall ausgerufen. Witzig, wenn der Richter das ausruft, statt die Behörde. Wieso, wurde darum gestritten?

SRFNEWS: Abtreibung in den USA - US-Richter aus Texas setzt Zulassung für Abtreibungspille ausDebatte um Abtreibung in den USA weiter befeuert: Bundesrichter aus Texas setzt die Zulassung der Abtreibungspille Mifepriston aus. Und der oberste Richter Clarence Thomas ist auch nicht bestechlich. Somit ist die USA weiterhin des Ort an dem Träume für ein besseres Leben wahr werden können. Ach 🤔 Die Geburtenrate ist in den USA am sinken. Zu wenig Nachwuchs macht ein Land schwach, da das BIP in die Alten investiert werden muss (China). Wer zieht wirklich die Fäden bei dieser wieder mal moralisch geführten Diskussion?

BZBASEL: USA: Richter verhängt Todesstrafe gegen Trumps FirmenimperiumEin New Yorker Richter verfügt die Auflösung des Firmenimperiums von Donald Trump – weil der Ex-Präsident über Jahre hinweg systematisch betrogen habe. Trump und seine Anwälte reagieren empört auf dieses überraschende Urteil.

