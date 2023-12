Riana: Die Musikliebling im Dezember

Hecht-Frontmann Stefan Buck ist Fan, Mundart-Held Baschi ebenso, ESC-Veteran Marius Bear ist von Anfang an beim Riana-Fanclub dabei und auch SRF 3 gehört seit längerem in den Kreis ihrer Anhängerinnen und Anhänger. Entsprechend erstaunt es nicht, dass wir die 24-Jährige mit ihrem Mini-Album «Losloh» zum Musikliebling im Dezember küren. Riana überzeugt mit Songs im Appenzeller Dialekt und auf Englisch, mit denen sie uns ihre emotionale Welt zeigt, in die wir gerne eintauchen.

Wer sie noch nicht entdeckt hat, sollte dies schleunigst tun. Ein Denkmal für den Innerrhoder Slang Das neuste «SRF 3 Best Talent» fesselt mit Stimme, mit magischen Songs. Es sind Lieder, die vom Leben erzählen. Lieder, die sich mit jedem Anhören verändern, wachsen und – je nach Gefühlslage – wie ein guter Freund, eine gute Freundin trösten oder aufmuntern. Die Musikerin sorgt für Gänsehaut, ohne laut und aufdringlich zu sein. Ihre Pop-Songs haben Tiefe und einen unheimlichen Charm





Die Vignette 2024 ab Dezember verfügbarDie Vignette 2024 ist ab dem 1. Dezember 2023 verfügbar. Die meisten Fahrzeugführenden wählen jetzt zum ersten Mal zwischen Klebevignette oder der neuen E-Vignette, die im August dieses Jahres eingeführt wurde.

Wofür sammelt die Glückskette im Dezember 2023?Im Zentrum des diesjährigen Solidaritätstages steht der Zugang zu Bildung für Kinder und Jugendliche in der Schweiz und weltweit. Die Glückskette sammelt Spenden für den Kinder-Fond und die soziale Integration junger Menschen in der Schweiz.

Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

Die Kehrseite des starken FrankenDie Kehrseite des anhaltend starken Franken ist die ständige Belastung speziell für die exportorientierten Unternehmen.

Die Super League verabschiedet sich in die WinterpauseBeim FCZ knisterts, der FCB hofft – und bei YB ist einer sauer. Willkommen beim Fussball-Talk! Ein ersatzgeschwächter FC Basel feiert einen Dreier beim FC Luzern.

Wut auf die Politik: Regisseurin bringt allgegenwärtiges Gefühl auf die BühneDie Regisseurin Diana Rojas-Feile bringt in ihrer interaktiven Musik-Performance das allgegenwärtige Gefühl der Wut auf die Bühne. Sie lädt das Publikum ein, in der eigenen Wut zu baden und zeigt, dass Wut verschiedene Formen annehmen kann.

