RhB-Strecke zwischen Poschiavo und Tirano bleibt bis 10. April gesperrt

Die RhB-Strecke zwischen Poschiavo und Tirano bleibt voraussichtlich bis 10. April gesperrt: Im Bild das Kreisviadukt von Brusio. Der Streckenunterbruch der Rhätischen Bahn (RhB) zwischen Poschiavo GR und Tirano in Italien bleibt voraussichtlich bis 10. April bestehen. Am Montag ereignete sich ein Steinschlag, der die Sperrung des Bahnverkehrs zur Folge hatte. Nach einem Steinschlag am Montag bleibt die RhB-Strecke zwischen Poschiavo und Tirano vorerst gesperrt. Voraussichtlich ab den 10.

April sollen wieder Züge verkehren. Geologische Abklärungen hätten gezeigt, dass sich im Hang weiteres lockeres Fels- und Gesteinsmaterial befindet, das entfernt werden müsse, bevor die Strecke wieder freigegeben werden kann. Das teilte die RhB am Mittwoch mit. Die Arbeiten im Hang oberhalb Campascio seien aufwändiger als prognostiziert. Ebenfalls sind auf dem Streckenabschnitt Pontresina – Poschiavo bei Cadera aufgrund eines Erdrutsches weiterhin Aufräumarbeiten im Gang

