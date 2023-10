Restaurant Hirschen - Traditionelle Gaststätte in Buochs NW mit gutbürgerlicher Küche

Gerne informieren wir euch während ca. 1.

Restaurant Hirschen – Traditionsbeiz in Buochs NW mit gutbürgerlicher Küche

Im Filzbacher Hotel «Kerenzerberg» ist das Restaurant bis Februar geschlossenDas «Hotel Restaurant Kerenzerberg» soll in Filzbach vollumfänglich ins Sportzentrum Kerenzerberg integriert werden. Dafür wird das Restaurant umgestaltet und bleibt bis Mitte Februar geschlossen. Weiterlesen ⮕

Libanesisch essen im Restaurant Babel: Rosa Hummus und ein merkwürdiges FormularIm Hyatt- Restaurant am Flughafen staunen wir über den Eistee, der am Tisch frisch zubereitet wird. Bevor wir die Resten nach Hause nehmen dürfen, müssen wir unterschreiben. Weiterlesen ⮕

«Ich hatte schon Gäste, die im Restaurant weinten» – Ein Besuch in der Küche von Peter KnoglEr ist einer der besten Köche der Schweiz, gilt als König der Saucen und hat das Basler «Cheval Blanc» in die Topliga befördert. Von neumodischem Zeugs wie Air-Schäumchen hält Peter Knogl wenig – umso mehr von der guten alten Butter. Weiterlesen ⮕

Jüngste afghanische Bürgermeisterin Zarifa Ghafari spricht über ihr Heimatland, Privilegien und FrauenrechteWas veranlasst eine afghanische Frauenrechtlerin dazu, das Luzerner Eigenthal, nahe der Grenze zu Unterwalden zu besuchen? Ein Vortrag im Hotel Restaurant Hammer. Im exklusiven Gespräch erzählt sie vorab, wofür sie kämpft – und was sie sich vom Westen wünscht. Weiterlesen ⮕

Co Chin Chin zügelte vom Kreis 5 her: Das Seefeld kann jetzt auch VietnamesischDas Restaurant hat seinen Ableger von der Langstrasse in den Kreis 8 verlagert. Das gefällt den Gästen, nicht nur weil sie hier den ganzen Tag über bekocht werden. Weiterlesen ⮕

