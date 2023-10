Respektlosigkeit der Fans im Fahrerlager: George Russell fordert Maßnahmen

«Es braucht etwas mehr Respekt von den Fans im Fahrerlager.» Das sagte Formel-1-Star George Russell 2022 als Direktor der Fahrergewerkschaft (GPDA) nach dem Grossen Preis von Mexiko. Er erklärte: «Jeder einzelne Fahrer wurde angesprungen, geschubst und gezogen, um Selfies oder Fotos zu machen.» Das sei fast schon einen Schritt zu weit gegangen. Dieses Jahr haben die Veranstalter reagiert und haben weniger Fahrerlager-Karten ausgeteilt.

Verstappen wird von zwei Leibwächtern beschützt. Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko erklärt gegenüber Sport 1: «Max will das eigentlich nicht und ist entspannt. Aber wir haben Verantwortung für ihn. Deshalb wollen wir nur auf Nummer sicher gehen.» Pikant: Ausgerechnet Antonio Pérez, der Vater von Verstappen-Teamkollege Sergio Pérez, soll die Stimmung vor dem Heimrennen seines Sohnes immer wieder angeheizt haben.

Weiterlesen:

20min »

George Gina & Lucy: Diese 2000er-Tasche kommt zurückTaschen vom Label George Gina & Lucy liegen bei der Gen Z wieder voll im Trend. Die GG&L-Taschen werden gebraucht gekauft, doch es gibt sie auch weiterhin neu. Weiterlesen ⮕

Langstrasse ZH: FCZ-Fans setzen Baum an Langstrasse in Brand.Am Mittwochabend, kam es an der Langstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans des FC Zürich und des FC Brügge. Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors: Leandro Riedi schwärmt über Basler FansLeandro Riedi scheitert an den Swiss Indoors gegen Félix Auger-Aliassime. Dennoch war es für ihn der «coolste Moment seiner Karriere». Weiterlesen ⮕

Celtic Glasgow: Celtic-Fans zeigen Palästina-FahnenCeltic Glasgow spielt zuhause Unentschieden gegen Atlético Madrid. Es droht aber Ärger. Die Ultras «Green Brigade» schwenken vor dem Spiel Palästina-Fahnen. Weiterlesen ⮕

Akanji trifft gegen YB: «Fans hatten nicht so Freude, als ich das Tor gemacht habe»Manuel Akanji wurde gegen YB zum ersten Schweizer, der in der Champions League gegen ein Schweizer Team traf. Im grossen Rummel um Manchester City stach der Nati-Star heraus. Weiterlesen ⮕

Beatrice Egli begeistert Fans mit ungeschminktem VideoDie Schlagersängerin Beatrice Egli hat auf Instagram ein Video hochgeladen, in dem sie sich ungeschminkt zeigt. Ihre Fans feiern sie dafür frenetisch und loben ihre natürliche Schönheit. Weiterlesen ⮕