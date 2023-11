Reserven bald aufgebraucht: Literaturhaus Basel lebt über seine Verhältnisse

Das Problem: Das Budget des Vereins ist defizitär. Geschäftsführerin Katrin Eckert spricht insbesondere von höheren Energie-, Miet- und Technikkosten. «Wenn wir in diesem Jahr unsere Reserven aufbrauchen müssen, haben wir ein Problem», sagt Eckert. «Momentan sieht alles danach aus, als würden wir sämtliche Reserven auflösen.»

Dann bleibt nur noch das Risikokapital von 100’000 Franken, das der Verein nach einer Krise im Jahr 2012 auf Anraten von Geldgebern angelegt hat. Diese reichen für drei Monatslöhne aus und sind für den absoluten Notfall vorgesehen. «Dieses Geld dürften wir eigentlich nicht antasten», sagt Eckert, «aber ich kann nicht ausschliessen, dass es nicht anders geht.

Auch eine mobile Bühnentechnik konnte der Verein einbauen. Bund und Kanton steuerten während der Pandemie 295’000 Franken für Transformationsprojekte bei. Vergangenes Jahr folgten schliesslich eine neue Website und ein neuer grafischer Auftritt. Der Verein habe «in massgebendem Umfang» Reserven aufgelöst, heisst es im Bericht.

Eckert streitet eine Fehlplanung derweil vehement ab. Ein neuer Webauftritt sei dringend nötig gewesen. Die Auflösung der Reserven habe auch mit inflationsbedingten Aufwandsteigerungen und «postpandemisch bedingten Mindereinnahmen» zu tun. «Wenn alle anderen Kosten gleich geblieben wären, hätten wir kein Problem», sagt sie. «Wir haben uns nicht verkalkuliert.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Polizei Basel-Landschaft nimmt mutmaßlichen Einbrecher festDie Polizei Basel-Landschaft hat einen 16-jährigen algerischen Staatsangehörigen festgenommen, der mutmaßlich mehrere Einbruchsversuche, Fahrraddiebstähle und eine Sachbeschädigung begangen hat.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Unter der Grün 80: Kanton Basel-Stadt stellt Erstaufnahmezentrum für Geflüchtete bereitEnde Jahr schliesst der Kanton die Asylunterkunft Bonergasse, die er seit Oktober 2022 zeitlich befristet an den Bund vermietet. Um ausreichend Plätze für die Erstaufnahme sicherzustellen, wird ab nächster Woche die unterirdische Armeeliegestelle in der Grün 80 mit 90 Plätzen bereitgestellt.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Basel'deki Baudirektorlerinden Osttangente'nin kısmi geri dönüşüne ilişkin görüşlerBasel'deki Baudirektorlerinden Esther Keller (GLP) Osttangente'nin kısmi geri dönüşüne nasıl bakıyor? Ve Baselbieter Baudirektor Isaac Reber (Grüne) Schweizerhalle'de neden sekiz şerit istiyor? Yol, raylar ve yeni yeraltı tren istasyonu hakkında bir konuşma.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: FC Basel in der KriseNiederlage Nummer 4 unter Heiko Vogel, Tordifferenz 0:10, letzter Platz in der Liga. Der FC Basel ist viel stärker in der Krise, als man sich das je hätte ausmalen können.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Gastgeberwechsel im Restaurant Rubino in BaselBeat Rubitschung übergibt die Leitung des Restaurants an Anna Leibundgut, die auf eine kreative Küche und guten Wein setzt.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Der italienische Künstler Diego Marcon verwandelt die Kunsthalle Basel in einen Ort des UnheimlichenDer italienische Künstler Diego Marcon zeigt seine erste Schweizer Ausstellung in der Kunsthalle Basel, in der Schrecken und Ungewissheit aufeinandertreffen.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕