Republikanischer US-Abgeordneter George Santos vor Gericht

George Santos verlässt das Bundesgerichtsgebäude in Central Isli.Betrug, Geldwäsche, Verschwörung gegen die USA – das sind nur einige der Vorwürfe. Bei einem Termin vor Gericht plädierte der Republikaner auf nicht schuldig.Der republikanische US-Abgeordnete George Santos muss sich vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35 Jahre alten Republikaner unter anderem vor, falsche Erklärungen gegenüber der Wahlkommission FEC abgegeben zu haben.Der wegen Betrugs und Diebstahls angeklagte republikanische US-Abgeordnete George Santos muss sich vor Gericht verantworten. Richterin Joanna Seybert legte den Prozessauftakt auf den 9. September 2024, wie das Gericht in New York am Freitag mitteilte. Santos plädierte bei dem Termin vor Gericht auf nicht schuldig.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35 Jahre alten Republikaner unter anderem vor, falsche Erklärungen gegenüber der Wahlkommission FEC abgegeben zu haben. Weiterhin wird Santos die Fälschung von Unterlagen zur Behinderung der FEC, Verschwörung gegen die USA, Betrug, schwerer Identitätsdiebstahl, Geldwäsche und Diebstahl öffentlicher Gelder vorgeworfen. Er soll zudem falsche Angaben gegenüber dem Repräsentantenhaus gemacht haben. headtopics.com

Trotz wiederholter Rücktrittsforderungen von Demokraten wie auch einzelnen Republikanern sitzt Santos weiter als Abgeordneter in der Kongresskammer. Zuletzt mehrten sich aber die Forderungen nach seinem Ausschluss aus der Kammer. Der republikanische Abgeordnete Anthony D’Esposito brachte einen entsprechenden Antrag ein.

