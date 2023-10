Republikaner können sich nicht auf neuen Vorsitzenden einigen

Die Amerikaner werden immer das Richtige tun, nachdem sie zuvor alle Alternativen ausgeschöpft haben: Man erinnerte sich an dieses kolportierte Zitat von Winston Churchill, als die Abgeordneten der Republikanischen Partei im Repräsentantenhaus sich in den vergangen drei Wochen nicht auf einen neuen Vorsitzenden (Speaker) der Kongresskammer einigen konnten.

«Das Volk hat das Vertrauen in die Institutionen verloren», sagte Johnson nach seiner Wahl. Dass er an dieser Misere sowie demin den Kongresswahlen von vor rund einem Jahr selbst mit schuld ist, verschwieg er natürlich. Eigentlich hätten die Konservativen damalsDer Präsident ist zutiefst unbeliebt, die Inflation beissend hoch und die Bevölkerung allgemein unzufrieden.

Die Verachtung des Volkswillens und das Festhalten am Demokratiefeind Trump haben in der Kongresswahl im vergangenen Jahr viele extreme Kandidaten der Republikaner sicher geglaubte Wahlkreise gekostet. Diese Partei wird es auch in Zukunft schwer haben, mehrheitsfähig zu sein, erst recht mit einem wohl abermaligen Präsidentschaftskandidaten Trump im kommenden Jahr, headtopics.com

Hier wäre es gerade an den konservativen Volksvertretern, energisch aufzuzeigen, weshalb ein aussenpolitisch präsentes Amerika in der Vergangenheit für den Westen als Ganzes mehr Sicherheit bedeutete und dass die Finanzierung Israels und der Ukraine um Längen günstiger zu stehen kommt als eine direkte Konfrontation von Nato und Russland oder Amerika und dem Iran, der seit Jahrzehnten noch fast jede islamistische Terrororganisation unterstützt hat.

Das heisst aber nicht, dass der Staat auch in Zukunft das Geld seiner Bürger mit beiden Händen zum Fenster rausschmeissen kann. Das Defizit, die Lücke zwischen dem, was der amerikanische Staat ausgibt, und dem, was er einnimmt, hat sich im vergangenen Jahr auf rund 3 Bio. $ verdoppelt. Die Staatsschuld ist auf unvorstellbare 33,7 Bio. $ gestiegen.Doch eine unheilige Allianz in Washington hat das in den vergangenen Jahren zunichtegemacht. headtopics.com

Weiterlesen:

FuW_News »

Der Mann, der die Republikaner zur Vernunft brachte: Mike Johnson zum neuen Speaker gewähltEnde des Machtvakuums an der Spitze des amerikanischen Repräsentantenhauses: Am Mittwoch hat die grosse Kammer des Kongresses einen neuen Vorsitzenden gewählt. Auf Mike Johnson wartet nun ein Haufen Arbeit. Weiterlesen ⮕

Der Mann, der die Republikaner zur Vernunft brachte: Mike Johnson zum neuen Speaker gewähltEnde des Machtvakuums an der Spitze des amerikanischen Repräsentantenhauses: Am Mittwoch hat die grosse Kammer des Kongresses einen neuen Vorsitzenden gewählt. Auf Mike Johnson wartet nun ein Haufen Arbeit. Weiterlesen ⮕

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

US-Repräsentantenhaus - Hardliner Mike Johnson ist neuer VorsitzenderArchiv: Gestern nominierten die Republikaner Tom Emmer als neuen Speaker Weiterlesen ⮕

Neuer Kandidat für Chefposten im US-Parlament nominiertDie Republikaner haben den Abgeordneten Mike Johnson als neuen Kandidaten für den Vorsitz des US… Weiterlesen ⮕

Blockade vorerst gelöst: Republikaner wählen Mike Johnson zum SpeakerDie Fraktion im US-Repräsentantenhaus einigt sich auf einen neuen Vorsitzenden. Der relativ unbekannte Trump-Unterstützer wollte einst die Wahl von Präsident Biden für ungültig erklären, jetzt muss er mit ihm einen neuen Haushalt verhandeln. Doch die Zeit wird knapp. Weiterlesen ⮕