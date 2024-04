Rentner verhaftet wegen illegaler Baumfällungen in Zürich

Ende Mai ging die Stadtpolizei Zürich mit einer Medienmitteilung an die Öffentlichkeit, die alles andere als alltäglich war: Am 25. Mai gelang es der Stadtpolizei, einen Rentner zu verhaften, der über Monate hinweg im Stadtwald beim Uetliberg über hundert Bäume illegal gefällt und bei einigen Mammutbäumen Äste abgesägt hatte. Die Verhaftung erfolgte nach aufwendigen Fahndungsmassnahmen.

Letzten Endes wurde der damals 78-Jährige ausgerüstet mit Handsägen, Schraubenzieher und Lackfarbe in flagranti in einer Mai-Nacht 2023 an der Mammutbaum-Allee erwischt. Noch vor Ort zeigte sich der Rentner geständig: Er wollte den Mammutbäumen mehr Licht und Wärme verschaffen. Selbsternannter Baumretter verurteilt Der Schaden war da aber bereits angerichtet. Gemäss der Staatsanwaltschaft verursachte der 78-Jährige mit seiner illegalen Rodung einen Sachschaden von über 36'000 Franken, wie die « NZZ » berichte

