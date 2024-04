Rentner im Konkubinat: Ungerechte Pensionskassenregelung

Ein 78-jähriger, im Konkubinat lebender Rentner aus Luzern wundert sich: Die Pensionskasse seiner Partnerin wird ihm eine Hinterlassenen-Rente zahlen, sollte sie vor ihm sterben. Seine Partnerin hingegen, mit der er seit bald 20 Jahren im gleichen Haushalt lebt, wird im Fall seines Todes leer ausgehen.

André Tapernoux Pensionskassen-Experte Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen André Tapernoux ist unabhängiger Pensionskassen-Experte vom Verein für unentgeltliche BVG-Auskünfte Verein für unentgeltliche BVG-Auskünfte Der Grund: Im Reglement seiner Pensionskasse – die PK der Stadt Luzern – war eine Hinterlassenen-Rente für Unverheiratete ohne Kinder zum Zeitpunkt seiner Pensionierung im Jahr 2008 nicht vorgesehen. Der Rentner fragt sich: «Weshalb kann die eine Pensionskasse grosszügiger sein als die andere?» Die eine PK zahlt, die andere nicht – weshalb?Paare, die im Konkubinat leben, erhalten nicht automatisch eine Hinterlassenen-Rent

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



srfnews / 🏆 52. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vorsorge: Ehe oder Konkubinat – was sind die finanziellen Folgen?Sollen wir heiraten oder weiter im Konkubinat zusammenleben? Diese Frage zu stellen, lohnt sich, denn eine Heirat hat grosse Auswirkungen auf die Finanzen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Konkubinat mit Kindern: Wie kann ich mich finanziell absichern, wenn ich vor allem die Familienarbeit mache?Ich lebe mit meinem Partner und zwei gemeinsamen Kindern. Wir sind nicht verheiratet. Er arbeitet voll, ich Teilzeit. Wie kann ich mich finanziell absichern?

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Rentner müssen immer häufiger jobben, weil das Geld nicht reichtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Geldsorgen im Alter: Interview mit Gründer von «Rent a Rentner»Die Vermittlungsfirma für arbeitswillige Rentnerinnen und Rentner läuft besser denn je. Chef Reto Dürrenberger erklärt das Erfolgsgeheimnis – und was die Kundschaft mit dem Service erhält.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Renitenter Rentner sass jahrelang ohne Fahrausweis am Steuer – sein Sohn schwärzte ihn bei den Behörden anEin 69-jähriger Mann fuhr trotz Führerausweisentzug immer wieder Auto. Vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen gibt er sich wortkarg und unbeeindruckt, bis ihm der Richter die Leviten liest.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Liestal: Amt droht Rentner wegen Windrad mit PolizeiIn Liestal hat Rentner Giovanni Bonavia eine Mikrowindkraftanlage an seinem Haus installiert. Jetzt will sie der Kanton stilllegen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »