Rentiere beherrschen Multitasking: Schlafen und Wiederkäuen im Sommer

Rentiere stehen im Sommer eigentlich vor einem Dilemma: Sie müssen sich rund um die Uhr Reserven anfressen, um für die Winter, in denen sie kaum Nahrung finden , gewappnet zu sein. Entsprechend gab es Vermutungen, dass sie dafür im Sommer ihre Schlafenszeit verkürzen. Doch das tun sie nicht. Sie schlafen in den warmen Monaten genauso viel wie in der kalten Jahreszeit, etwa sechseinhalb Stunden.

Wie also schaffen sie das? Schlafen und Wiederkäuen: Rentiere beherrschen Multitasking Wie die Tiere es dennoch schaffen, genug im Magen zu haben, um die kalten und kargen Winter überstehen zu können, zeigt eine Studie von Forschenden aus der Schweiz und Norwegen. Demnach wenden Rentiere im Sommer eine ziemlich clevere Strategie an . Sie verzichten nicht etwa auf Schlaf, sondern betreiben Multitasking. Das heisst: Während sie das zuvor Gefressene noch einmal kauen, schlafen sie, so das Team um die Neurowissenschaftlerin Melanie Furrer von der Universität Zürich. Schlafen die Tiere wirklich oder dösen sie nur? Sie schlafen tatsächlic





