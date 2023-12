René Benkos Immobilienimperium kollabiert

Der österreichische Humor war schon immer bekannt für seinen Sarkasmus und seinen Wortwitz. Und so tauchte am Vormittag des 29. November vor der Salzburger Academy Bar, zu der auch eine Werbeagentur gehört, ein besonders böser Kundenstopper auf: «Benkomat ausser Betrieb», stand auf dem Schild, unmittelbar nachdem René Benkos Signa Holding die Insolvenz angemeldet hatte.

Da war es also passiert, was Anfang Jahr noch keiner glauben wollte, was im Sommer erstmals diskutiert wurde und sich im Herbst immer dramatischer beschleunigte: René Benkos Immobilienimperium ist kollabiert. Kolossal gescheitert ist ausgerechnet der Selfmademan, der es ohne Schulabschluss oder Startkapital zum Milliardär schaffte, der sich damit brüstete, dass ausser der katholischen Kirche und dem britischen Königshaus niemand in Europa mehr Häuser an bester Lage besitz





BILANZ » / 🏆 46. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Winter in der Ukraine und die Situation an der FrontDer Winter ist in der Ukraine eingebrochen und stellt eine zusätzliche Härte für die Soldaten an der Front dar. Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die Bevölkerung zum Dank an die Soldaten auf. Die Schlacht um Awdijwka wird für Wladimir Putin zum Desaster. Berlin und Washington wollen die Hilfe für Kiew reduzieren, um die Ukraine zum Verhandeln zu bewegen. Die ukrainische Attacke auf Horliwka ist ein Entlastungsangriff für Awdijwka.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Immobilien- und Einzelhandels-Holding Signa beantragt InsolvenzverfahrenDie Immobilien- und Einzelhandels-Holding Signa des österreichischen Investors René Benko ist zahlungsunfähig. Am Mittwoch beantragte sie ein Insolvenzverfahren in am Wiener Handelsgericht. Das insolvente Firmenimperium des österreichischen Investors René Benko reicht auch in die Schweiz: Er ist Mitbesitzer der Globus-Kaufhäuser und steht bei Julius Bär mit 600 Millionen Franken in der Kreide. Die Krise bei der Signa Holding des Tiroler Immobilieninvestors René Benko verschärft sich: Sie musste am Mittwoch am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag einreichen. Ausserdem hält sein Firmenimperium über 600 Millionen Franken an Krediten der Privatbank Julius Bär. Welche Auswirkungen die Pleite der Signa Holding auf das gesamte Firmengeflecht haben wird, ist derzeit noch unklar. Das Imperium besteht aus über 1000 ineinander verschachtelte Gesellschaften, Untergesellschaften und Einzelimmobilien. In der Schweiz ist neben dem Warenhaus Globus auch die Bank Julius Bär von der Entwicklung betroffen. Noch halten sich die Auswirkungen aber in Grenzen.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Andrea Orcel: Der Superstar der europäischen BankenweltDer frühere Investmentbank-Chef der UBS ist zu einem der erfolgreichsten CEO in Europa avanciert. Doch Andrea Orcel ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Er strebt eine grössere Übernahme an und weiss, wie man die Investorinnen und Investoren bei Laune hält.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Besucher erleben Ausbildung der Trainpferde der Schweizer Armee hautnahAnfang Dezember durften rund 80 Besucher die Gelegenheit nutzen und hautnah die Ausbildung der zukünftigen Trainpferde und -maultiere der Schweizer Armee miterleben.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Die Figo-Affäre: Der Transfer, der den Fussball veränderteIm Sommer 2000 stand Barcelona unter Schock. Luis Figo, portugiesischer Fussballheld und Galionsfigur des FC Barcelona, kehrte dem Verein nach fünf Jahren überraschend den Rücken. Was die Angelegenheit jedoch noch prekärer machte, war Figos neuer Arbeitgeber: Real Madrid. Ein Wechsel ihres Idols zum verhassten Erzrivalen – ein unverzeihlicher Schritt für die Anhänger der Blaugrana. Umso mehr, da der damals beste Spieler der Welt mehrfach versichert hatte, Barça treu zu bleiben. Doch wie konnte es dazu kommen? Die-Doku «Die Figo-Affäre: Der Transfer, der den Fussball veränderte» beleuchtet in rund eineinhalb Stunden alle Hintergründe zu einem der umstrittensten Transfers in der Geschichte des Sports

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Skifahren in der Zukunft: Virtuell oder in der Natur?Herr Stettler spricht über die Zukunft des Skifahrens angesichts des Klimawandels und der zunehmenden Bedeutung virtueller Skierlebnisse.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »