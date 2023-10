Renato Veiga spielt in der Innenverteidigung und verschuldet den zweiten Elfmeter gegen den FC Basel

Renato Veiga (links) spielt in der Innenverteidigung – und verschuldet den zweiten Elfmeter gegen den FC Basel, der zum 0:2 und in die nächste Niederlage führt.Für Aufsehen sorgte Mitte der vergangenen Woche beim FCB die Installation einer neuen Sportkommission. Bestehend aus David Degen, Andreas Rey, Marco Streller, Ruedi Zbinden, Martin Andermatt, Daniel Stucki und Valentin Stocker, wird diese sich fortan um die sportliche Leitung des Vereins kümmern.

So agiert Renato Veiga nicht etwa im Mittelfeld, sondern als halbrechter Innenverteidiger neben Adrian Barisic, während Gabriel Sigua mit Taulant Xhaka das Zentrum vor der Abwehr besetzt. Hinzu kommt Anton Kade als linker Flügel, der in den sechs vorangegangenen Liga-Partien keine einzige Minute gespielt hat.

In der Viertelstunde vor der Pause gelingt es den Baslern immerhin, die Partie einigermassen ausgeglichen zu gestalten. Dabei trifft Jean-Kévin Augustin sogar ins Tor – allerdings irregulär, da er aus klarer Offside-Position gestartet ist.19. Sène 1:0 (Barry fährt im eigenen Strafraum den Arm aus und blockt so einen Schuss von Sanches. Nach VAR-Eingriff entscheidet Schiedsrichter Fedayi San auf Elfmeter, welchen Kaly Sène in der linken Torecke sicher verwandelt). headtopics.com

69. Sanches 3:0 (Nach einem Fehlpass von Barisic läuft Sanches alleine auf Hitz zu und lupft den Ball über den Basler Goalie hinweg ins Tor zum 3:0).Lausanne-Sport: Letica; Giger, Dussenne, Dabanli (66. Nanizayamo), Poaty (77. Kablan); Bernede, Roche, Sanches (90. Ilie); Diabaté, Sène (77. Labeau), Kalu (77. Suzuki).

Der FCB tritt dadurch tatsächlich strukturierter mit dem Ball auf. Doch die Steigerung ist insgesamt überschaubar. Und als Renato Veigas Bein bei einem abgewehrten Cornerball so hoch geht, dass ein tief reinrennender Dabanli vom Fuss des Portugiesen am Kopf getroffen wird, nutzt der VAR irgendwann die Verletzungspause, um Schiedsrichter Fedayi San an den Bildschirm zu bewegen und schliesslich doch noch auf Elfmeter zu entscheiden.Kaly Sène trifft in der 66. abermals vom Punkt. headtopics.com

