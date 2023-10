Reise durch Ghana und Nigera: Kanzler Olaf Scholz will Erdgas

Er möchte die Beziehung zu den Ländern auf dem afrikanischen Kontinent intensiv pflegen.Bundeskanzler Olaf Scholz will die Kooperation mit dem westafrikanischen Nigeria im Energiebereich ausbauen. Er wünscht sich zusätzlich zu den bestehenden Öl-Importen auch die Einfuhr von Erdgas. Zum Auftakt seiner dreitägigen Afrika-Reise machte er am Sonntag klar.

«Nigeria verfügt über die grössten Gasvorkommen in Afrika», sagte Scholz der nigerianischen Zeitung «The Punch». «Deutsche Unternehmen haben ein Interesse an Gaslieferungen aus Nigeria und sehen einer Zusammenarbeit mit nigerianischen Gasunternehmen erwartungsvoll entgegen.» Deutschland setze ausserdem auf gemeinsame Initiativen, um die Produktion von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft voranzubringen.dort wollte er am Abend in die Wirtschaftsmetropole Lagos weiterreisen und am Montagabend nach Ghana.

Deswegen gingen seine ersten beiden Reisen auf den Kontinent nach Südafrika als traditionell wichtigstes afrikanisches Partnerland Deutschlands, nach Kenia im Osten sowie in den Senegal und den Niger im Westen des Kontinents. Im Senegal machte sich Scholz für eine Kooperation bei der Erschliessung von Gasfeldern vor der Küste des Landes stark. headtopics.com

Kolumbien-Reise: 3 besondere Reisetipps für die KaffeeregionFür alle, die es in die Kaffeeregion Kolumbiens zieht: Wir haben die besten Reisetipps für das Valle de Cocora, Salento und Filandia gesammelt. Weiterlesen ⮕

Neuer Staatssekretär für Sicherheitspolitik: Jean-Daniel RuchDer 60-jährige Jurassier Jean-Daniel Ruch wird im September 2023 als neuer Staatssekretär für Sicherheitspolitik vorgestellt. Nach Zweifeln an seiner Eignung für den Topposten endet seine Reise jedoch nicht im zweithöchsten Exekutivamt. Weiterlesen ⮕

«Theater soll politisch sein»: Nancy Mensah-Offei und Manuel Herwig sind die neuen Gesichter im Schauspielensemble des Theaters St.GallenNancy Mensah-Offei stammt aus Ghana und wollte einst Astronautin werden; Manuel Herwig wurde in Mexiko geboren und spielte als erste Rolle einen Marienkäfer. Die beiden gehören seit dieser Spielzeit dem Schauspielensemble des Theaters St.Gallen an. Zu sehen sind sie ab dem 1. November im Stück «Die Ärztin». Weiterlesen ⮕

Zombies ziehen durch Basel: Die Untoten hatten VerspätungZum zwölften mal machten am «Zombie Walk Basel» zig unheimliche Gestalten die Stadt unsicher – blutverschmiert und röchelnd. Die BaZ war mit der Videokamera dabei. Weiterlesen ⮕

Sachbeschädigungen und Scharmützel bei Antifa-Umzug durch BernAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Hunderte ziehen bei Antifa-«Abendspaziergang» durch BernMehrere Hundert Personen haben sich am Samstag in Bern an einem «Antifaschistischen Abendspaziergang» beteiligt. Weiterlesen ⮕