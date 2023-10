Reibungsloser Verlauf der Zuckerkampagne bei Schweizer Zucker AG

Über beide Werke gesehen vermeldet die Schweizer Zucker AG einen Zuckergehalt von durchschnittlich 16,1 %. 152'000 Tonnen konventionelle Zuckerrüben wurden bisher eingefahren. Die sogenannte technische Ausbeute ist in Frauenfeld um fast zwei Prozentpunkte höher als in Aarberg. (Bild: Stephanie Bürgy)Die Schweizer Zucker AG (SZU) vermeldet bei beiden Standorten einen reibungslosen Kampagnenverlauf in der vergangenen Woche.

Ein zellwandloses Bakterium ruft ein neues Krankheitsbild bei Zuckerrüben hervor. Beteiligt ist eine bekannte Zikade, die auch in der Schweiz auftritt und SBR überträgt.Zwei Standesinitiativen sind von der ständerätlichen Kommission angenommen worden. Beide verlangen, den Selbstversorgungsgrad der Schweiz mit einheimischem Zucker zu erhalten.Adrian Salvisberg aus Buch bei Mühleberg BE wagte sich heuer erstmals an den Zuckerrüben-Anbau.

