Rehe bleiben im Scheinwerferlicht stehen

Tausende Wildtiere werden jedes Jahr auf Schweizer Strassen angefahren. Leider bleiben Rehe im Volllicht immer wieder mal stehen, statt zu flüchten. Ein Wildhüter sagt warum, und was nach einer Kollision dringend zu tun ist.«Bleiben Rehe wirklich stehen im Scheinwerferlicht eines Autos?», fragt Leser in A.K. aus Andwil. Wird ein Reh auf der Strasse geblendet, besteht tatsächlich die Gefahr, dass das Wildtier stehen bleibt, bestätigt Mirko Calderara, Wildhüter im Kanton St. Gallen.

Das Volllicht zieht die Wildtiere in ihren Bann. Das Scheinwerferlicht erkennen die Rehe nicht als unmittelbare Gefahr. Stattdessen bleiben sie instinktiv stehen und versuchen die Situation einzuschätzen, damit sie richtig reagieren können. Zudem werden die Tiere durch das grelle Licht so stark geblendet, dass sie keinen Fluchtweg ausmachen können. Sie haben dann eine Art Tunnelblick.Wildhüter Calderara empfiehlt sofort abzubremsen, das Fernlicht auszuschalten und auf Abblendlicht zu wechseln. Jedes Jahr gibt es Tausende Kollisionen mit Wildtiere

