Regierungsrat schlägt Tobias Geiser als Staats- und Jugendanwalt vor

Der Regierungsrat schlägt dem Landrat die Wahl von Tobias Geiser aus Turgi AG per 1. Januar 2024 zum ordentlichen Staats- und Jugendanwalt vor. Die Wahl soll für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 gelten.

Tobias Geiser (43) schloss zunächst eine kaufmännische Lehre bei einer Staatsanwaltschaft ab, erwarb später die Maturität und verfügt nach seinem Rechtsstudium über einen Masterabschluss. Geiser hat Erfahrungen als Anwalt und Richter und absolvierte ein juristisches Praktikum bei der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten.

