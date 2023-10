Regierungsrat plant Abkehr vom dualen Polizeisystem

Nachdem sich der Regierungsrat noch vor einem knappen Jahr gegen eine Einheitspolizei ausgesprochen hat, will er jetzt doch eine Abkehr vom dualen System. Wir haben Polizeivorsteher Dieter Egli nach den Gründen für den Kurswechsel gefragt.Darum ist «das schlechteste Aargauer Hotel» in der Zofinger Altstadt per sofort geschlossen

Enttäuschung über geplante Änderungen im PolizeisystemDie Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau (GAV) und die Konferenz der Regionalpolizeien des Kantons Aargau (Repol-Konferenz) sind enttäuscht über das Vorhaben des Regierungsrats, das duale Polizeisystem zu ändern. Die Gemeinden befürchten höhere Kosten und eine Schwächung der Polizeipräsenz in peripheren Regionen. Weiterlesen ⮕

Basel: Nachdem sie die Bombe legten, gab es Pizza, Gras und KokainZwei Männer werden beschuldigt, im März 2022 eine Bombe im Basler Nobelquartier Bruderholz gezündet zu haben. Vor dem Bundesstrafgericht mimen sie die Unschuldslämmer. Weiterlesen ⮕

Regierungsrat schlägt Tobias Geiser als Staats- und Jugendanwalt vorDer Regierungsrat schlägt dem Landrat die Wahl von Tobias Geiser aus Turgi AG per 1. Januar 2024 zum ordentlichen Staats- und Jugendanwalt vor. Die Wahl soll für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 gelten. Tobias Geiser (43) schloss zunächst eine kaufmännische Lehre bei einer Staatsanwaltschaft ab, erwarb später die Maturität und verfügt nach seinem Rechtsstudium über einen Masterabschluss. Geiser hat Erfahrungen als Anwalt und Richter und absolvierte ein juristisches Praktikum bei der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten. Weiterlesen ⮕

Regierung lehnt Verkehrsinitiativen abDer Luzerner Regierungsrat lehnt die Initiativen «Attraktive Zentren» von den Grünen und «Antistau» der Jungen SVP ab. Gegenüber dem Gegenvorschlag zur Antistau-Initiative ist das Departement von Regierungsrat Fabian Peter kritisch eingestellt. Weiterlesen ⮕

Odermatt verpasst Auszeichnung trotz Rekordpunktzahl und zweimal WM-GoldAmerikanerin gewinnt «Skieur d'Or» zum dritten Mal, nachdem sie bereits 2017 und 2019 ausgezeichnet wurde. Weiterlesen ⮕

