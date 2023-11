Regierungsbildung in Spanien umstritten wegen angekündigter Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsaktivist:innen

Selten war eine Regierungsbildung in Spanien so umstritten. Grund dafür ist eine angekündigte Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsaktivist:innen. Seit Tagen randalieren Rechtsextreme vor den Büros der regierenden Sozialdemokratie (PSOE), am Wochenende gingen 100 000 Menschen auf die Strasse, und die rechte Tageszeitung «ABC» titelte: «Sánchez verabschiedet sich von der Transición» – also vom Staatspakt, der 1978 auf die Franco-Diktatur folgte.

Besonders brisant sind die Statements aus dem Staatsapparat. Alle Polizeigewerkschaften haben sich gegen Ministerpräsident Pedro Sánchez ausgesprochen, und die rechte Mehrheit im Generalrat der rechtsprechenden Gewalt (CGPJ), dem obersten Justizgremium, erklärte die Amnestie kurzerhand für verfassungswidrig – obwohl der Text des Gesetzesvorhabens noch gar nicht bekannt ist. Ganz offenkundig geht es der Rechten weder um Demokratie noch um Rechtsstaatlichkei

:

SCHWEİZERBAUER: Bio-Soja-Importe für Kühe wieder zugelassenDie Delegiertenversammlung der Bio Suisse folgte mit knapper Mehrheit dem Antrag des Vorstandes, der auf fünf Jahre befristet und in einer beschränkten Menge wieder Eiweissimporte für Wiederkäuer zulassen wollte. Doch an den Grundsätzen wird nicht gerüttelt, ein entsprechender Antrag von Bio Jura scheiterte ebenfalls recht knapp.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: 70 Deutschschweizer Absolvent:innen erhalten Pestalozzi Stiftepriis 2023Die Pestalozzi Gruppe und ihre Tochterfirma Gabs AG haben den Pestalozzi Stiftepriis 2023 an 70 Deutschschweizer Absolvent:innen von Lehrberufen der Bereiche Haustechnik, Metallbau und -verarbeitung sowie Gebäudehülle verliehen. Die Preisverleihung fand in Schlieren ZH statt und wurde von Matthias Pestalozzi persönlich durchgeführt. Die Absolvent:innen wurden mit einer unterhaltsamen Show und einem Dinner geehrt.

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

SWİSSITMAGAZİNE: Sicherheitslücken in der Schweizer Ladeinfrastruktur für ElektromobilitätDas Nationales Testinstitut für Cybersicherheit hat die Schweizer Ladeinfrastruktur für Elektromobilität einer Sicherheitsanalyse unterzogen, und dabei zum Teil schwerwiegende Sicherheitslücken gefunden.

Herkunft: SwissITMagazine | Weiterlesen »

SWİSSITMAGAZİNE: Beschwerde gegen EU-Kommission wegen unerlaubtem Micro-TargetingDie EU-Kommission sieht sich einer Beschwerde von Noyb gegenüber. So soll die EU-Kommission unerlaubterweise Micro-Targeting für die Bewerbung der Chatkontrolle angewendet haben.

Herkunft: SwissITMagazine | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Mehr Jobs beim Kanton?: Grosse Sorge wegen Baselbieter StaatswachstumBaselland plant, auf den Verwaltungen weitere Stellen zu schaffen. Die FDP ist skeptisch, die SP widerspricht.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »