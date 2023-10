Regierung lehnt Verkehrsinitiativen ab

Wahltag ist Zahltag, sagt der Volksmund.

Der Luzerner Regierungsrat lehnt die Initiativen «Attraktive Zentren» von den Grünen und «Antistau» der Jungen SVP ab. Gegenüber dem Gegenvorschlag zur Antistau-Initiative ist das Departement von Regierungsrat Fabian Peter kritisch eingestellt.

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen.

Roger Schneider soll den FDP-Sitz in der Glarner Regierung verteidigenAm Sonntag wurde Benjamin Mühlemann von den Glarnerinnen und Glarnern in den Ständerat gewählt. Nur drei Tage später nominiert die FDP Glarus Nord Roger Schneider als Nachfolger im Regierungsrat.

Regierungsrat schlägt Tobias Geiser als Staats- und Jugendanwalt vorDer Regierungsrat schlägt dem Landrat die Wahl von Tobias Geiser aus Turgi AG per 1. Januar 2024 zum ordentlichen Staats- und Jugendanwalt vor. Die Wahl soll für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 gelten. Tobias Geiser (43) schloss zunächst eine kaufmännische Lehre bei einer Staatsanwaltschaft ab, erwarb später die Maturität und verfügt nach seinem Rechtsstudium über einen Masterabschluss. Geiser hat Erfahrungen als Anwalt und Richter und absolvierte ein juristisches Praktikum bei der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten.

Migros gliedert Innovations-Entwicklung in Gruppe einDie Migros steigt bei der Finanzierung der start-up-Beteiligungen der Innovationssparte Sparrow Ventures aus.

Streit um Sammlung Bührle eskaliertDer wissenschaftliche Beirat distanziert sich von der neuen Darstellung der Sammlung Bührle.