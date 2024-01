Reform des europäischen Asylsystems: Ein Kniefall vor der Rechten?

Die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, auf die sich Rat und Parlament geeinigt haben, ist ein Kniefall vor der europäischen Rechten, eine Niederlage der Demokrat:innen in Europa. So befeuert man die Debatten, die den Rechts­extremist:innen in die Hände spielen. Unterstützt werden diese Reformen auch von den Sozialdemokrat:innen und den Grünen.

Wie ist das zu erklären? Wenn Sie sich die Politik der Ampel anschauen, dann werden Sie feststellen: Die Liberalen sind sich in ihrer Politik treu geblieben, während Sozialdemokrat:innen und Grüne ihre Grundwerte verraten haben. Bei den Grünen macht mich das fassungslo





Kryptowährungen und die Illusion des leichten GeldverdienensEin Essay über die Risiken von Kryptowährungen und die Illusion des leichten Geldverdienens

Tierärzte in Säriswil: Ein Blick hinter die KulissenDie Praxis der beiden Tierärzte Eva und Christoph Luchsinger in Säriswil ist ein kleines Tierspital. Erfahren Sie mehr über ihren Beruf und die möglichen Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden.

Zehntausende demonstrieren gegen die AfD und fordern ein Verbot der ParteiIn ganz Deutschland demonstrieren derzeit Zehntausende gegen die AfD und fordern ein Verbot der Partei. Rechtsextremismusexperte Felix Neumann sagt im Interview, wie es zu dieser Situation gekommen ist und warum ein AfD-Verbot jetzt nicht ratsam wäre.

Worauf ich mich 2024 am meisten von Apple freuen würdeIn den vergangenen zwölf Monaten kam so viel Neues aus Cupertino, wo soll man da nur anfangen? Große Software-Updates mit großartigen Features und jede Menge neue Hardware, dass das Portemonnaie vor Angst zu zittern anfängt. In diesem Jahr war wirklich für jeden Apple-Fan etwas dabei. Auch wenn meine Kollegin ein langweiliges Jahr 2024 für den Mac prophezeit, fallen mir passend zur Jahreszeit dennoch ein paar Wünsche ein, die ich an den Apple-Santa richten möchte. Worauf ich mich 2024 am meisten von Apple freuen würde. Apple Vision Pro Seit dem Sommer las mal häufig, die Vision Pro – Apples Mixed Reality Headset – sei Tim Cooks großes Vermächtnis an Apple. Ob dem wirklich so ist, können wir wohl mit absoluter Gewissheit erst in ein paar Jahren sagen. Sicher ist jedoch, dass der aktuelle Apple-CEO nicht mehr allzu viele Gelegenheiten hat, ein Produkt mit so großem Potenzial wie die Vision Pro unter seiner Führung herauszubringen. Alle, die bereits das Vergnügen hatten, die Brille mal selbst tragen zu dürfen, sind absolut begeistert

Demo in Basel verläuft friedlichNach dem Ende der Demo zeigen sich die Organisatoren zufrieden. Man habe gute Rückmeldungen von den Teilnehmenden über die gute Organisation und den friedlichen Verlauf. Zudem sei man froh, dass sich die Polizei im Hintergrund gehalten hat. Diese zeigt sich ebenfalls zufrieden mit dem Verlauf der Demo. Die Kleber an den Fenstern der Basler Starbucksfiliale wurden bereits entfernt. Die Shuttlebusse haben Basel verlassen und diverse Demonstrierende kehren noch ein. Wir beenden damit die Berichterstattung im Live-Ticker und bedanken uns fürs Interesse. Demnächst folgt auf baz.ch eine Reportage von der Kundgebung. Bis auf ein paar wenige Personen haben die meisten Demo-Teilnehmer die Kaserne verlassen. Soundwagen und Infozelt stehen noch – es werden noch vereinzelt Parolen skandiert. Die Demo verlief ohne Zwischenfälle. Trams fahren wieder

Zusätzliche Monatsrente für alle: Das Giesskannenprinzip der AHVDie Initiative will eine zusätzliche Monatsrente für alle: 1225 bis 2450 Franken für Einzelpersonen monatlich, bis zu 3675 Franken für Ehepaare. Davon würden zu viele Pensionär:innen profitieren, die es nicht nötig hätten, lautet ein häufig angeführtes Argument dagegen, das Giesskannenprinzip verfehle das Ziel. Dabei ist die Giesskanne gerade das Wesen der AHV: Alle bekommen nach der Pensionierung eine AHV-Rente, auch Millionär:innen. Entscheidend ist, wie die AHV finanziert wird: und zwar zum grössten Teil über die Lohnprozente der Erwerbstätigen und der Arbeitgeber. Weil diese nicht gedeckelt sind, ist die AHV die einzige Säule der Altersvorsorge, von der Millionär:innen – genauer: die acht Prozent, die am meisten verdienen – gerade nicht profitieren. Sie haben mehr einbezahlt, als sie beziehen. Bei der 13. Rente haben wir es schlicht mit einem Ausbau dieses Systems zu tun.Dank Vermögen und Erbschaften kommen tatsächlich viele Pensionierte gut über die Runden

