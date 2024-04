Reelle Relegationsangst beim FC Basel

Nach dem 0:2 in Lugano herrscht beim FC Basel reelle Relegationsangst. Trainer Fabio Celestini stellt die Qualitätsfrage und alle sind sich einig, dass der Grossschaden abgewendet werden muss. Mohamed Dräger betont, dass der Bock umgestoßen werden muss.

Die SVP hat ihre Nachhaltigkeitsinitiative eingereicht, um die Bevölkerungszahl bis 2050 auf 10 Millionen zu begrenzen und setzt den Bundesrat unter Zugzwang.

«Zufälle und Glück bestimmten mein unstetes Leben»Nach 50 Jahren an vorderster Front des Weltgeschehens ist Karl Kränzle, 87, nach Basel zurückgekehrt.

Das BLUES FESTIVAL BASEL kehrt zurück ins Volkshaus BaselWir verlosen 3x 2 Tickets der Kategorie 1 inkl. Willkommensgetränk für den Abend 'Blues of the Americas' vom Samstag, 20. April 2024

Motorradfahrer wird bei Kollision in Basel verletzt ++ Unbekannter verletzt Mann mit Stichwaffe in BaselHier finden Sie alle wichtigen Informationen der Blaulicht-Organisationen aus den beiden Basel.

«Basel aus Leidenschaft am Ball»: Das kann Basel rund um die Frauenfussball EM 2025 erwartenDie Europameisterschaft der Frauen findet zwischen dem 2. und 27. Juli 2025 statt. In Basel werden fünf Spiele austragen, das Turnier soll sich aber bereits ein Jahr vorher in der Stadt bemerkbar machen und eine Euphorie für den Frauenfussball entfachen.

Die Marvel-Superhelden kommen mit einer Ausstellung nach BaselAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Kanton Basel-Stadt: Festnahme nach SchockanrufAm Freitag, 15. April 2024, circa 19.40 Uhr, hat die Kantonspolizei Basel-Stadt einen mutmasslichen Betrüger angehalten und im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt festgenommen.

