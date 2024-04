Rechtsextremer Martin Sellner in der Schweiz festgenommen

Am Wochenende wurde der Rechtsextreme Martin Sellner im Aargau von der Polizei festgehalten. Warum war der Kopf der österreichischen Identitären Bewegung überhaupt in der Schweiz? Und wie nahe steht er der «Jungen Tat»? Es war die Schlagzeile des Wochenendes, die sogar Tesla-Gründer Elon Musk aufhorchen liess: Die Polizei löste eine politische Veranstaltung im kleinen Aargauischen Tegerfelden auf – deren Stargast: der rechtsextreme Martin Sellner.

Wer ist dieser österreichische Aktivist? Und weshalb polarisiert er auch in der Schweiz? «Martin Sellner ist sicher eine der wichtigsten Figuren der Identitären Bewegung in Europa», sagt Inlandredaktor Christoph Bernet. Eingeladen hat ihn die identitäre Gruppierung «Junge Tat» für einen Vortrag über die sogenannte «Remigration», also die massenhafte Ausschaffung von Ausländern aus europäischen Ländern. Diesen Vortrag konnte Martin Sellner nicht halten. Die Kantonspolizei hielt ihn fes

Rechtsextremer Martin Sellner im Aargau: Wie der Weinbaumuseum-Verein bei der Reservation überlistet wurde100 Personen trafen sich zu einem Anlass der rechtsextremen «Jungen Tat» im Weinbaumuseum in Tegerfelden. Der Verein, der den Kulturraum vermietet hat, wurde zum Inhalt der Veranstaltung hinters Licht geführt. «Sonst hätten wir das nicht bewilligt.»

